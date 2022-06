Luego de la Finalísima en la que la Selección se impuso a su par de Italia, el próximo objetivo del equipo argentino es nada más y nada menos que el Mundial. Y el máximo certamen de fútbol ya empezó a palpitarse, con Lionel Messi como protagonista.

TyC Sports armó una campaña con el tema de Luis Miguel “Tengo todo excepto a ti”, pero en vez de imágenes de Luismi, aparece la Pulga. Claro que en este caso la canción no está dirigida a una mujer, porque se le armaría flor de lío a Lío con Antonela Roccuzzo, sino a la Copa del Mundo.

“Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres como a un amigo más, como algo de siempre”, comienza la canción mientras pasan de fondo imágenes de Messi en la esquiva final ante Alemania de 2014.

“Ya ves me equivoqué. Creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos”, continúa el tema y ahora las fotos muestran al rosarino con la Champions League, la Copa América, los balones de oro y junto a compañeros como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otros.

“Tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor”, cierra el fragmento con la frase “El Mundial es música para tus oídos”.