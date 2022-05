Ángel Di María se despidió de los hinchas del PSG el último fin de semana, luego de que la dirigencia del club francés le comunicara que no le renovaría el contrato.

La salida de Fideo del equipo convulsionó a los argentinos con quienes comparte plantel, especialmente a su amigo Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina le dedicó un especial mensaje valorando el tiempo compartido.

Esta vez fue Antonela Roccuzzo la que se despidió, en este caso de la mujer de Di María, Jorgelina Cardoso. “Tan hermosa persona sos Jor”, le escribió la mujer de la Pulga a un posteo que hizo Cardoso en Instagram.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Jorgelina Cardoso Foto: @antonelaroccuzzo

En la foto en cuestión aparecen las dos rosarinas junto a Camila Galante e Isabel Collado, mujeres de Leandro Paredes y del español Ander Herrera, respectivamente.

El mensaje de Lionel Messi a Ángel Di María

“Nos conocemos hace mucho tiempo pero no es lo mismo estar el día a día a vernos cada tanto”, le escribió Messi. “Fue un placer haber compartido este último año con vos en París. Me confirmaste lo que ya sabía, que sos una gran persona, tanto vos como tu familia. Como jugador y sobre lo que hiciste en este club no hay nada que decir: todo impresionante. Les deseo lo mejor en este nuevo paso, los vamos a extrañar”.

Lionel Messi despidió a Ángel Di María en redes Foto: @leomessi

“Gracias amigo. Te agradezco mucho las palabras. Fue muy lindo compartir equipo con vos y te lo dije ayer a la noche. Sos el mejor del mundo dentro y fuera de la cancha. Vamos a extrañar las juntadas”, le respondió Di María en Instagram.

Ambos futbolistas se reencontraron este martes en el predio del Athletic Bilbao, donde la Selección Argentina entrena de cara al compromiso ante su par de Italia del 1° de junio a las 15:45 por la Copa de Campeones Conmebol – UEFA.