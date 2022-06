César Luis Menotti fue también uno de los artífices de esta Selección Argentina en la que ejerció como consejero del técnico, Lionel Scaloni. El DT campeón del mundo de 1978 elogió a los rosarinos Lionel Messi y Ángel Di María, pero advirtió a Fideo: “Si no vuelve a Central, no lo saludo nunca más”.

“Di María es mi ídolo. No tengo relación con él, pero le tengo un cariño por la valentía, con esa carita de inocencia luchó para buscar el reconocimiento que merecía”, manifestó Menotti a TyC Sports. “Si Di María no llega a ir Central, lo voy a buscar yo”, agregó.

Por si no quedó claro, Menotti fue todavía más a fondo y declaró: “Si no va a Rosario Central no lo saludo nunca más”. Al igual que a Angelito, el Flaco valoró a Messi. “Lionel está en un momento de conocimientos que no tenía cuando era un pibe. Él ha tenido en su formación entrenadores muy buenos”, dijo.

“Messi está feliz porque hay un grupo excelente, lo quieren mucho. Es un pibe bárbaro que deja todo. Es muy querible y muy representativo de esta Selección. Está siempre cuando el equipo lo necesita. Nadie duda que es el mejor jugador del mundo”, manifestó en otra entrevista con Radio 2.

Por último, ponderó el cuerpo técnico de la Selección. “No es sólo Scaloni, hay cuatro entrenadores que han tenido grandes carreras. Mi relación más directa es con Pablo Aimar. Lo importante es que el grupo es homogéneo y que todos se respetan”, cerró.