Ivana Icardi rechazó las críticas con una canción de Karol G: “Estoy mejorando”

Ninguna persona está exenta de las críticas en redes sociales, pero el caso de Ivana Icardi tuvo bastante repercusión desde que decidió publicar sus videos de canto en redes sociales. A pesar de los comentarios odiosos y las burlas, este miércoles compartió un cover de Karol G y aseguró: “Estoy practicando, estoy mejorando”.

La hermana de Mauro Icardi sabe que aún está lejos de ser una intérprete profesional, pero eso es lo de menos. Por eso decidió grabar una versión propia de “Amargura”, uno de los últimos hits de la estrella musical colombiana.

La influencer nacida en Rosario se reencontró con su pasión por el canto de la mano de su hija Giorgia Sierra Icardi (2). Si bien la experiencia fue hermosa, la publicación de los videos de ambas en Instagram tuvo un costado desagradable una gran cantidad de mensajes malos.

¿Por qué Ivana Icardi sigue grabando covers?

Ivana Icardi hizo varios covers de música pop y otros géneros, pero siempre se encontró con fuertes críticas y burlas en redes sociales. “Hay gente que manda energía negativa constantemente y parece que no lo entiende”, se quejó.

La modelo de 28 años confirmó que seguirá poniéndole su voz a canciones ajenas al margen de lo que digan en su contra. A la hora de las explicaciones, argumentó: “Primero, es porque lo disfruto y porque me hace feliz”. Además enfatizó que es una forma de sostener la práctica para mejorar.

“Estoy en camino de sacar mi voz, proyectarla y dejar de meterla para dentro”, apuntó la rosarina desde su cuenta oficial de Instagram. Para terminar de describir la situación, destacó: “Me gusta hacer partícipe a la gente que me apoya, que cree en mí y en este proceso que estoy viviendo”.

La cuñada de Wanda Nara aseguró que sigue siendo “la Ivana de siempre en valores”, más allá de su nueva faceta musical “La diferencia es que ahora hago lo que me da la gana y me hace feliz sin cohibirme, aunque no sea perfecto”, sentenció.

Ivana Icardi anunció su primera canción

Así como sigue abocada a los covers, Ivana Icardi está a punto de lanzar su primera canción. La influencer lo confirmó mediante un video especial sobre su “proceso creativo”.

A través de un clip de Instagram, la hermana del futbolista de Galatasaray mostró una rutina que incluye encender velas y ejercicios de vocalización con una computadora portátil. “Estoy ilusionadísima y segura de que les va a encantar”, comentó respecto del debut musical.