Del amor al odio en poco más de diez días, eso fue lo que pasó con Carlos Tevez y el Chapa Retegui ante la decisión del exseleccionador de hockey de no acompañar al Apache como entrenador en Rosario Central. Ese marco, el técnico del Canalla lo destrozó en una entrevista y lo trató de “cagón”.

En diálogo con TyC Sports, el entrenador académico apuntó contra el que iba a ser su ayudante de campo que prefirió quedarse en su cargo de la Ciudad de Buenos Aires. “Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí y a mucha gente”, lanzó.

Y allí, disparó fuerte contra el Chapa: “El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir de frente”.

“Faltó a su palabra y me falló a mí, a mi familia y a Rosario Central. Estábamos trabajando juntos hace un tiempo y me acompañó a la cancha de Vélez. Fue muy desprolijo, no me gustó cómo se manejó, salió a hablar y no me lo dijo en la cara”, completó el Apache que viene de caer con Central ante Aldosivi por 2 a 1.

Enojado, Tevez se mostró dolido con el chapa porque “eligió su cargo político sobre su sueño que era dirigir”. “Ya no volvería a hablar con él, no tengo nada que hablar, me falló”, completó.

Carlos Tevez en las tribunas del estadio de Vélez junto a Carlos "Chapa" Retegui. Foto: JAVIER GONZALEZ TOLEDO

“Lo que más me dolió es que nos falló. Antes de la conferencia hablé con él y me dijo “vamos y agarramos”. Incluso, estuvimos en Vélez y al otro día de la conferencia sale a hablar sin decírmelo en la cara y yo me entero por los periodistas”, enfatizó.

Y completó: “Fue desprolijo y me hago cargo. Esperaba que me venga de frente. Es una situación difícil y delicada. Yo estoy más sorprendido que nadie porque veníamos trabajando seis meses antes. Priorizó a las 30 o 40 personas que puso en el cargo donde él está y le falló a mucha gente”.