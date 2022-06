Antes de su llegada a Rosario, Carlos Tevez estuvo en Liniers para analizar la actuación de Rosario Central ante Vélez. El Apache estuvo en el estadio José Amalfitani junto a Carlos “Chapa” Retegui, quién aún no definió su situación laboral para ser parte del cuerpo técnico canalla.

Además, el ídolo de Boca llegó junto a sus hermanos y se instalaron en un palco para analizar el juego. Lamentablemente, Central no dio su mejor versión y cayó 2-0 ante Vélez.

El Apache siguió atento el partido, las cámaras lo mostraron con cara seria y hablando con sus compañeros durante el encuentro. Tanto al ingreso como a la salida del estadio, Tevez no dio declaraciones. Se espera que este martes sea presentado oficialmente: confirmando así duración y monto del contrato; como así también quién lo acompañará en su debut como DT.

¿Por qué no se confirmó la llegada del “Chapa” Retegui a Rosario Central?

El extécnico de Las Leonas y Leones, aún no fue confirmado como integrante del cuerpo técnico de Tevez porque aún debe resolver su situación en la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser funcionario de CABA, no puede desempeñarse en otro puesto. El Chapa pidió licencia en la Secretaría, pero no se la dieron y esto puso en duda su integración como ayudante de Tevez. Si esta situación no se destraba, Retegui tendrá dos opciones a elegir: renunciar a su cargo político o resignar la posibilidad de integrar el cuerpo técnico de Rosario Central.