En las últimas horas circuló por redes sociales un video donde se puede ver la picante reacción de Carlos Tevez durante un partido de fútbol de barrio en Fuerte Apache. El ex Boca se enojó contra un rival luego de que le metió un caño.

Las imágenes fueron registradas por vecinos que presenciaron el partido y compartidas en Instagram por Mauro Fleita, el joven con quien el “Apache” descargó su furia. Luego de su salida del club, el deportista se alejó del fútbol profesional para descansar y dedicarse a su familia. Por un tiempo se lo vio distendido, viajando y en una faceta nueva para quien supo ser figura del Manchester United y Juventus.

Carlos Tevez se retiró del fútbol.

Pero la pasión por la pelota no se pierde y a la primera que un contrincante le marcó la cancha, Tevez no lo dejó pasar. Felita, un exprofesional que llegó a jugar dos años en San Lorenzo y uno en Vélez, le tiró un caño con la pierna izquierda cuando Carlitos lo fue a marcar. Ese fue su primer enojo y le respondió con una patada.

Después la escena se repitió similar: cuando Tevez lo fue a marcar, el joven salió con una pisada, lo que provocó la furia del antiguo Xeneize quien lo volvió a presionar. Sin embargo toda la bronca terminó cuando acabó el encuentro ya que al final del partido ambos se abrazaron y se tomaron una foto.

Carlos Tévez con Mauro Fleita en un picadito en Fuerte Apache. Foto: Instagram/mauro.fleitaa

La reacción del rival ante la furia de Carlos Tevez

“Para que tire ese caño. Qué calentón Carlos”, bromeó Felita en su posteo de Instagram junto al ídolo. Y recordó qué fue lo que le dijo Tevez cuando se acercó: “Me re bardeó, me decía que si la pisaba me iba a levantar para arriba, ja. Y así fue”, aseguró en diálogo con TyC Sports.

También detalló cómo surgió el encuentro: “Fue un mano a mano, nosotros somos del barrio Carlos Gardel, en Palomar. Tenemos un amigo que juega para ellos y nos preguntó si teníamos equipo para ir a jugarle. ¡Ni lo dude!”. Y reveló: “Perdimos como 8 a 1, pero nadie nos saca lo vivido, no me salían las palabras más que agradecerle por tantas emociones. Soy hincha de Boca y quizás cumplí el sueño de muchos”.

“Es mi ídolo, no pare de decirselo. ‘Sos mi idolo, no sabés lo que se siente que vos me putees’, le dije. Es algo que nunca pensé en mi vida de poder jugar contra mi ídolo”, cerró.