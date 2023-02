Los Bomberos Voluntarios se mudan: se irían a la estación del Ferrocarril Belgrano

El municipio junto a la Asociación de Bomberos Voluntarios y organizaciones de la ciudad analizan un proyecto para trasladar su sede al predio del ferrocarril Belgrano.

En este marco, se llevó a cabo una reunión entre representantes de todas las partes intervinientes con el objetivo de analizar esta posibilidad. Participaron el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; de Desarrollo Urbano, Diego Martino; integrantes de Bomberos Voluntarios, Ferromodelistas, Protección Civil, Club Peñarol, comisiones vecinales de barrios Sarmiento y Villa Rosas.

Postovit explicó que el objetivo de este cambio es que “puedan tener mayor operatividad y continuar con sus tareas diarias que desarrollan en nuestra ciudad. Queremos avanzar con este tema lo más rápido posible”.

En este primer encuentro se expusieron las necesidades de la institución y se comenzó a trabajar en el proyecto de reacondicionamiento de las instalaciones.

Por su parte, Martino aclaró que “existe un proyecto integral que ya fue desarrollado por las áreas técnicas del municipio y que apunta a vincular las distintas actividades que se realizan en el sector. El lugar para Bomberos Voluntarios se integraría a todo esto”.

Además, agregó que “hay un proyecto de ciclovía que es la columna vertebral que vincula las actividades, por eso la idea de la reunión era integrar esta institución de Bomberos Voluntarios al proyecto integral”.

Costos altísimos del actual cuartel

VíaRafaela dialogó con Andrés Baldesari, el Jefe de Bomberos Voluntarios, que también mostró los equipos comprados con el subsidio municipal y otro a nivel nacional. La inversión fue superior a los $6.5 millones de pesos. La gran mayoría fueron a equipos de respiración autónoma: se compraron 8, completos, que tienen un costo de $510.000 cada uno. También se compraron 8 tubos de repuestos. Son los únicos que tienen para los 34 bomberos voluntarios activos. “Por ahora, nos alcanza, pero tenemos que ir pensando en ir comprando cada vez más”, indicó.

En materia de vehículos dijo que “estamos bien”, aunque aclaro que “la flota no es moderna. Tenemos vehículos desde 1987 hasta el 2011. Hoy el 90% de las unidades estás operativas (salvo la escalera, que no la podemos arreglar en Rafaela). Las cuidamos muchísimo, porque sabemos que no vamos a poder renovarlas″.

“Nuestro costo operativo es muy alto, sobre todo por el alquiler que estamos pagando. No podemos rendir los subsidios en el pago del alquiler. Creo que por lo que se habló ayer en Comisión Directiva, hay una decisión bastante firme: nos vamos a tener que ir de acá: estamos soportando un alquiler de más de $400.000 por mes y eso, para una institución que la viene remando y que hace todo a pulmón, es un montón de dinero”, dijo Baldesari.

“No puede ser cualquier lugar. Tiene que poder albergar a todas las unidades, porque no pueden quedarse afuera y no las podemos reponer. Ya hay algunas cuestiones en vista. Pero, todavía, nada en firme”, adelantó.

¿Y no se puede adelantar en el terreno cedido (Juan Scossiroli y 25 de Mayo), para tener un cuartel propio? “Lamentablemente, no. Hoy los números hacen inviable cualquier tipo de inversión ahí. Hoy, la prioridad es la inversión en la protección del bombero y hoy falta muy poquito para conseguirlo. Hoy tenemos la cesión, pero no la escritura. Igualmente, tampoco podemos hacerlo, porque nos resulta inviable”, completó.