Leo Viotti: “si la Municipalidad de Rafaela fuera una empresa, estaría clausurada”

“Si la Municipalidad de Rafaela fuera una empresa, estaría clausurada”. La frase, que le pertenece al concejal Leonardo Viotti (JXC - UCR) viene a ilustrar la conclusión que se llevó del encuentro que mantuvo el jueves con los delegados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), en referencia a las condiciones de trabajo.

“Nosotros venimos reuniéndonos desde hace algunos días, desde la oposición. Ahora la hicimos con todos los delegados y con todos los concejales. Es triste la situación del Municipio. Muchas de estas cosas las hemos tratado en el Concejo. Pero verlo reducido y presentado todo junto, nos hace ver que el Municipio está en una problemática grave. Hay una desatención de mucho tiempo, una falta de inversión, algunas que serían fáciles de resolver. Hoy tenemos una flota en donde el 70% no está en condiciones de salir a la calle porque no cumple con los requisitos mínimos. Hay oficinas en donde la gente está hacinada. en donde la cocina no está en condiciones, hay lugares en donde hay dos baños para más de 130 - 140 personas... Hay mucho por hacer”, dijo.

“Yo les expresé mi idea: más allá de que haya un culpable -por la falta de gestión en los últimos tiempos - hay que generar un plan para salir rápidamente de esta situación. Tiene que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y en función de los recursos que tengamos, podamos analizar qué inversiones podemos ir haciendo”, indicó.

“Nos llegan denuncias de vecinos también: vemos como trasladan a los empleados en carretones, sin medidas de seguridad. Si la Municipalidad de Rafaela fuera una empresa, ya estaría clausurada desde hace rato, porque incumplimos las propias normas que el Estado genera”, sentenció en declaraciones a FM Galena.