Entrega de certificados en el curso de colectores solares

Al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, preservar los recursos naturales, disminuir la huella de carbono y fomentar la economía verde, la energía solar nos acerca a un futuro más sostenible y respetuoso con el ambiente. Pero además nos brinda la posibilidad de promover el emprendedurismo, frente a una demanda e interés crecientes en la ciudadanía por este tipo de sistemas.

En ese contexto la Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, finalizó el segundo curso del año del Programa Empleo Verde sobre instalación y mantenimiento de colectores solares.

Viotti destacó “Trabajamos desde la gestión en la formación para el empleo, para seguir capacitando a todos aquellos que quieren crecer y hoy fue el cierre de uno de los talleres pero en los próximos días vamos a dar comienzo a otros nuevos porque estamos todo el año brindando alternativas para todos aquellos que quieran capacitarse y sumar”.

Por su parte, Enrique Soffieti, director del IDSR comentó “nos alegra mucho que quienes se anotaron hayan podido disfrutar del curso y sostener la asistencia en el tiempo, aprovechando esta herramienta que brinda el estado para formarse y capacitarse en los oficios verdes que están en auge. Sumar la mirada ambiental en las actividades laborales que desarrollamos, es fundamental. Esta programa busca formar pero también concientizar sobre esto”.

Además estuvieron presentes Pablo Tosetto y Claudio Gasparotto, integrantes del equipo de trabajo del Programa Empleo Verde.

Energías renovables

Recordemos que los colectores solares responden a una tecnología que permite el calentamiento de agua sanitaria a través de la energía del sol, aportando a la economía familiar y el cuidado del ambiente. En la ciudad se dictaron alrededor de 11 cursos de este tipo y ya hay más de 380 personas capacitadas.

Son espacios vinculados al eje de energías renovables del IDSR, que permiten generar mano de obra local calificada en oficios que cuidan el ambiente, fomentar el uso de tecnologías que permitan el calentamiento de agua sanitaria a través de la energía del sol y ampliar el registro de profesionales habilitados para llevar adelante la intención de este tipo de sistemas.

La formación estuvo a cargo de Lucas Melegatti fundador de Enermel, una reconocida empresa local de energías renovables enfocada en sistemas solares fotovoltaicos y térmicos que distribuye este tipo de tecnología y presta servicios en todas las etapas del proceso: asesoramiento, ingeniería, implementación y puesta en marcha.

Se realizó en el Museo Municipal Usina del Pueblo, un espacio histórico significativo que invita a reflexionar sobre el pasado y el futuro de la matriz energética mundial.

Experiencias

Una de las personas participantes del encuentro se mostró satisfecho sobre la experiencia de este nuevo curso municipal: “Me gustó mucho, me abrió una puerta más porque la mayoría de las cosas que me mostraron no la sabía, pero las fui entendiendo en el transcurso del curso y me ayudaron bastante”.

El Gobierno Local celebra que la ciudadanía aproveche todas estos espacios gratuitos que se están poniendo a disposición para la capacitación en oficios verdes, porque sirven para generar empleo y/o futuros emprendimientos. Además destaca la valiosa articulación con instituciones, y el aporte de fondos municipales que favorecen la implementación de este tipo de iniciativas.