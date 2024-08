Se conoció un nuevo video de Fabiola Yáñez golpeada en la causa contra Alberto Fernández

En el último mes, Fabiola Yáñez y Alberto Fernández se encuentran en el foco de las noticias, ya que la ex primera dama denunció por violencia de género al expresidente de la Nación Argentina. Dentro de este contexto, el exmandatario denunció a su expareja por difundir videos suyos e íntimos.

Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por violencia de género. (La Voz / Archivo) Foto: LVI

El nuevo video de Fabiola Yáñez golpeada

Este viernes 23 de agosto, a través de Infobae, se conocieron una imagen y un video de Fabiola Yáñez golpeada, la ex primera dama presentó el material digital en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández.

La nueva imagen de Fabiola Yáñez golpeada Foto: Infobae

En el video que compartieron se puede ver a Fabiola con un moretón en el ojo derecho, mientras se aplica un tratamiento para calmar la zona y el color provocado por el hematoma. Hasta el momento, solo se habían conocido imágenes del mismo.

En el video de fondo se puede escuchar “Doy la vida por un beso”, la canción de Zezé di Camargo y Luciano.

Cómo se conoció el nuevo video de Fabiola Yáñez golpeada

Tras la declaración de María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández durante su presidencia. Ella reconoció que recibió las primeras fotos del caso y el diálogo que tuvo con Fabiola Yáñez. Cantero estuvo tres horas en la Fiscalía y se retiró sin hacer declaraciones.

Declaró la ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y dijo que los chats son reales. Foto: Gentileza La Nación

En su momento, el diálogo entre Cantero y Yáñez fue: “Faby, ninguno de estos personajes vale una lágrima tuya. Sos fuerte, inteligente y hermosa. Y el sostén del hombre más importante. Siempre van a buscar con qué joder. Tenés un lugar muy importante donde podés hacer muchas cosas buenas y las boludeces que digan no te lo pueden sacar”.

“Y si ese hombre te golpea. Con mucho llanto te digo esto. Él sabe que yo podría estar embarazada e igual me golpeó. No sé qué más decir ni a quién aferrarme”, le había explicado Fabiola. Mientras que Cantero le respondió: “Vos tenés que estar bien, Faby”.

“Anoche me pegó”, recalcó Yáñez, y María agregó: “Todo esto es una locura”, y la ex primera dama agregó: “Hoy me agarró del cuello. Y sabiendo que puedo estar embarazada, me pegó una patada en la panza”.