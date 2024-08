“Nunca me pediste ayuda”: Salieron a la luz nuevos chats de Fabiola Yáñez: qué le dijo a Ayelén Mazzina

En las últimas semanas, Fabiola Yáñez se encuentra en el foco de las noticias, teniendo en cuenta que denunció a Alberto Fernández, su expareja y expresidente de la Nación Argentina, por violencia de género. Además, acusó a Ayelén Mazzina, quien formaba parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, de no haberla ayudado.

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

El martes 20 de agosto, Fabiola Yáñez presentó a la justicia los chats y conversaciones que tuvo con Ayelén Mazzina, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a quien desde un principio la ex primera dama acusó de no haberla asistido en su rol como funcionaria pública.

Los chats entre Yáñez y Mazzina datan del domingo 4 y el lunes 5 de agosto, es decir, horas después de que se haya filtrado el caso contra Alberto Fernández.

Qué dicen los chats entre Fabiola Yáñez y Ayelén Mazzina

El domingo 4 de agosto a las 22:46 (horario de Argentina), Ayelén Mazzina comienza la conversación y le escribió: “Hola Fabi, simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición”. Fabiola Yáñez le respondió al mediodía del día siguiente: “Buen día, yo te llevé a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos eras la Ministra de Género y Mujeres. Si no me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que autolesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente, es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”.

Los chats de Fabiola Yáñez con Ayelén Mazzina, tras conocerse el caso

Frente a esto, Mazzina respondió: “Buen día, Fabi. Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mandé mensajes en varias oportunidades, yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad en frente”.

Y agregó: “Recuerdo que me dijiste: ´no me dejan hablar después te cuento´. Lamento que te quedes con esa imagen, ayer lo primero que hice cuando leí todo, fue redactar un documento y escribí en Twitter. Vuelvo a reiterar mi apoyo para lo que necesites. Siempre estuve pendiente, nunca deje de escribirte. Para mí sos una persona importante. Y si necesitas que vaya a verte, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte”.

Los chats de Fabiola Yáñez con Ayelén Mazzina, tras conocerse el caso

“Muchas gracias Aye. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal”, cerró Fabiola. Finalmente, la exministra le recalcó: “Yo te creo y te voy a creer siempre. De corazón te digo, no soy la clase de persona que hace oídos sordos por miedo a algo. Yo no tengo miedo a nada, si pudiera hacer algo por vos, lo haría. Y si necesitas que viaje y te haga compañía, contá conmigo. Estoy dispuesta, de verdad te aprecio, y creo haberlo demostrado”.

Los chats de Fabiola Yáñez con Ayelén Mazzina, tras conocerse el caso

Luego de dicha conversación, en la entrevista con Infobae y en una presentación judicial escrita y en la ampliación, Fabiola Yáñez habló del viaje a Brasil junto a Mazzina, y explicó: “Nos sentamos afuera, había un banco. Le dije: ‘Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada’”. Resaltó que la exministra se quedó callada, le dijo que vaya a verla al ministerio y le preguntó cómo estaba.

Cuándo declaran los testigos claves por el caso de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández

En la mañana del 21 de agosto comienza la ronda de testigos por la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. En primer lugar, se presentará Alicia Barrios, amiga de la ex primera dama, y al mediodía, María Cantero, exsecretaria privada de Alberto.

El 26 de agosto, declarará, Daniel Rodríguez, el exintendente de la Quinta de Olivos, y también se espera la declaración de la mamá de Fabiola, la cual lo hará vía Zoom.