Quién es RoRo Bueno, la influencer de TikTok que se hizo viral por cocinarle a su novio: “Pablo”

TikTok se ha consolidado como la plataforma en donde nacen las tendencias. Con más de mil millones de usuarios activos, el algoritmo de la red social permite que la interfaz sea adictiva por su análisis de datos.

Ahora bien, uno de los contenidos más vistos en la plataforma es el de recetas y gastronomía. Solo en Europa, el 68% de sus usuarios han descubierto un producto a través de TikTok en 2021.

Es por ello que no sorprende el auge de RoRo Bueno, una tiktoker española que se ha hecho viral por sus recetas y por Pablo, su inspiración detrás de los videos.

RoRo Bueno, la influencer en el ojo de la polémica

RoRo Bueno es una joven madrileña de 22 años que crea contenido en TikTok. Actualmente, goza de 2.5 millones de seguidores y 45 millones de “me gustas”.

Durante sus inicios en la plataforma, Bueno mostraba un poco de sus entrenamientos y conocimientos sobre nutrición. Sin embargo, todo cambió con Pablo.

¿Quién es Pablo? Es una consulta que ha dado de qué hablar en las redes sociales. Pablo es el novio de Bueno, y sería la inspiración detrás del nuevo contenido de la joven.

Desde este punto, la influencer comenzó a publicar en TikTok las recetas que le solicitaba su novio. Esto, como una forma de mostrarle su amor.

La joven ha sido acusada de ser "sumisa" ante su novio. Foto: El Español

“Hoy le pregunté a mi novio qué le apetecía comer”, “Mi novio me dijo esta mañana...”, “Pablo adora el pollo frito...”, “Pablo siempre se va a jugar al futbol por la tarde, y sé que después de jugar le da mucha hambre”, son algunas frases que utiliza RoRo Bueno para sus videos.

Esto comenzó a generar múltiples críticas en sus redes sociales por la forma en cómo presenta su contenido de cocina. Entre los dichos más comunes, la tildaron como “sumisa” o “tradwife” una terminación utilizada en Estados Unidos hacia la manera tradicional en cómo se comportan las mujeres con sus esposos.

“¿Pablo nunca puede comerse un cereal?”, “Todos nos preguntamos ¿Qué hace Pablo?”, “Roro dime qué al menos Pablo metió las cervezas en la nevera...”, comentaron algunos usuarios en la cuenta de Bueno.

La respuesta de RoRo Bueno a las críticas

Finalmente, tras las múltiples críticas recibidas, Bueno quiso aclarar todas las dudas de su relación en una entrevista. Allí, sentenció que no era sumisa y que no vivía para Pablo.

“Por la calle me gritan cosas como ‘esclava’, ‘no te queremos aquí’. También me dicen que Pablo solamente me pide cosas para comer para que le deje en paz durante unas horas. No me considero sumisa (...) Sí que es verdad que hay gente muy amable, que entiende que es un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo. Pero hay otra que se lo está tomando muy en serio”, explicó la madrileña en contra de las críticas recibidas.