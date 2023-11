Una influencer causó asco al mostrar que tiene un gusano vivo en el pie

Son muchos los videos que se hacen virales en redes sociales, pero algunos se destacan por ser realmente insólitos. Recientemente, una joven causó asco y sensación al mostrar que tiene un gusano vivo en el pie.

Se trata de Lucia Pombo, quien narró la historia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos que respaldan sus declaraciones.

La influencer arrancó explicando que llevaba varios días con un cosquilleo molesto en el pie, en el medio de dos de sus dedos, por lo que decidió ir al médico. Lucia estaba convencida que se trataba de una pequeña urticaria, pero se llevó una ingrata sorpresa en el hospital.

La joven causó furor en redes sociales. Foto: Instagram

Brindando más contexto, Pombo aclaró que viajó dos semanas a Tanzania junto a familiares y amigos, por lo que pensaba que era alguna picadura de mosquito. “‘De hospital en hospital. Llevo varios días con un picor intenso en un dedo del pie. Yo pensaba que era una picadura o una reacción a algo y resulta que es un gusano”, disparó.

“Noto cómo se mueve. Me han recomendado que fuera al hospital para quitármelo cuanto antes’', dijo completamente horrorizada y sorprendida en partes iguales. La desesperación de la mujer es tal que confesó estar dispuesta a someterse a cualquier intervención para quitárselo cuanto antes.

Así es el gusano que una influencer tiene en el pie

Pese a sus ganas desenfrenadas de terminar con el tema, continuó consultando a especialistas y llegó a la conclusión de que la solución es esperar. “Crece y crece, pero hay que esperar a que muera pronto”, dijo sobre las condiciones en las que está habitando el gusano dentro de su piel. “Muchos me preguntaron qué pasa si muere dentro y yo también me lo pregunto. Entiendo que después se desintegra, pero no lo sé”, sumó.

“Me están dando pastillas para desparasitar por dentro, que también se utilizan para la sarna, no entiendo cómo es la manera de matar al gusano este. Es alucinante lo que avanza, leí en internet que crece entre 2 y 4 centímetros diarios. Ayer me acosté con la cabeza del gusano por debajo del meñique y ahora está bordeando el dedo”, detalló Lucia.

Los seguidores le enviaron cariños y le desearon una pronta recuperación. A su vez, le agradecieron hablar del tema para quitarle peso y, también, para estar atentos a cualquier síntoma que pueda resultar similar.