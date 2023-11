Es influencer, invitó a comer de canje a un jugador de fútbol y después lo escrachó en redes

Cada vez son más los videos que se viralizan en TikTok de gente contando sus experiencias fallidas de citas. Esta vez, una influencer escrachó a un jugador de fútbol con el que compartió una cena de canje y el clip fue furor.

La joven narró la situación con humor, pero confesó estar un poco indignada con el accionar del deportista al que invitó a salir. Lou aclaró que no era su primera salida juntos y que la cena era gratis ya que la habían invitado de canje a una parrilla en el barrio porteño de Palermo.

“Él ya había venido a mi casa y yo a la suya. Dijimos de ir a comer y el mozo nos contó que el canje incluye las gaseosas pero no el vino. Yo pensé que íbamos a comprar uno, pero no, tomamos las gaseosas. El pibe me copaba, la pasaba bien con él, comimos, hablamos de la vida, y cuando el mozo nos ofrece el postre el de nuevo dice que no”, narró.

El video se hizo viral. Foto: TikTok

Y señaló: “El chico me preguntó si tenía Fernet en mi casa. ¿Cómo? Él pretendía escabiar en mi casa después de la parrilla”. “Cuando trae la cuenta, firmo y él no puso la propia. Saqué yo mi billetera, puse yo la propina. ¿Dónde me metí?”, se lamentó la influencer.

La mala experiencia de una influencer con un futbolista

Ese fue el pie para que contara: “Existe esta creencia de que los jugadores de fútbol están forrados en guita, pero no. Yo lo veía como un buen pibe, humilde, pero no dejaba de estar en primera. Me sorprendió que ni amagó a sacar la billetera”.

“Cada vez que venía a mi departamento, yo tenía un frasco lleno de golosinas y él se comía todo. No pasa nada, son para comer, pero vaciaba todo el frasco de gomitas y jamás lo reponía”, cerró Lou.

El video tuvo miles de ‘me gusta’ y comentarios y, mientras que muchos cuestionaron al deportista, otros la atacaron a ella por pretender que el muchacho pague todo. Lou se defendió y aclaró que no necesita que nadie le pague nada, pero que le molestó la actitud de ni poner la propina cuando ella lo llevó a cenar gratis.