En medio de su faceta Tiktoker, Martin Scorsese jugó a un mundial de las mejores películas y eligió su favorita

El nombre de Martin Scorsese es sinónimo de Hollywood. El cineasta italoamericano se ha consagrado como una de las mentes más brillantes que han pisado la industria cinematográfica estadounidense, con grandes títulos como Taxi Driver, Mean Streets, El lobo de Wall Street y La isla siniestra.

Recientemente, estrenó Killers of the flower moon, una película en la que ha trabajado durante años y que tiene a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone como sus protagonistas. Fue aclamada por la crítica y recibida con los brazos abiertos por el público, con una taquilla de 120.7 millones de dólares.

Killers of the flower moon Foto: Martin Scorsese

La cinta se ubica en la década de 1920, cuando los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados luego de que se encuentra petróleo en sus tierras. El FBI entrará en juego y comenzará una investigación para encontrar a los culpables.

El tiktok viral de Martin Scorsese

En el último tiempo, Martin Scorsese ha desarrollado su faceta como tiktoker junto a su hija Francesca, quien tiene 23 años. En esta oportunidad, el cineasta se volvió viral luego de jugar a un mundial de películas y elegir su favorita.

La primera fase comenzó con dos grandes películas: El bueno, el malo y el feo y Birdman, y fue la película de González Iñarritú la que logró conquistar el “buen paladar” del director. Luego le siguieron Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino por sobre La mujer maravilla y 2001: odisea del espacio por encima de Atrápame si puedes.

Después de un largo y divertido recorrido, en el que aparecieron títulos como Crepúsculo, El laberinto del Fauno y Frozen, Scorsese llegó a la gran final en la que enfrentó a 2001: odisea del espacio frente a Parasite. Fue la icónica película de Kubrick la que terminó por ganar la batalla y coronarse como la campeona del mundial.