Martin Scorsese reveló cómo vive su vejez y aseguró que puede “morir en cualquier momento”

Con una carrera que abarca décadas y una filmografía impresionante, Martin Scorsese se ha convertido en un icono del cine hollywoodense. Cada película que dirige es aclamada por la crítica y acogida por el público por su dirección magistral, narrativa intensa y personajes con psicologías profundas.

A sus casi 81 años sigue activo, regalándole al mundo increíbles historias, como es el caso de Los asesinos de la luna. En esta nueva cinta, el cineasta italoamericano narra el asesinato de miembros de una comunidad originaria por la expropiación del petróleo en sus tierras, y la posterior intervención de las autoridades gubernamentales.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

Se trata de una obra que ha causado furor entre la crítica y el público, con la actuación estelar de Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, además de la fantástica interpretación de Robert De Niro. La unión de los actores fetiche de Scorsese también ha sido foco de emoción por parte de los cinéfilos.

A sus casi 81 años, Scorsese no le teme a la muerte

Este 17 de noviembre Martin Scorsese cumplirá 81 años, por lo que en una entrevista con la revista GQ habló sobre la vejez y la cercanía con la muerte.

“Tengo una edad en la que sé que puedo morir en cualquier momento. Por eso tengo que reducir todo a lo mínimo indispensable y no prestarle atención a las expectativas de la gente”, afirmó de forma categórica el cineasta, quien se mostró tranquilo por el hecho.

Martin Scorsese

Scorsese no tiene pensado retirarse en un futuro cercano, tanto que ya está en marcha su siguiente película, basada en un libro de este 2023. En lo que refiere a su vida privada comentó: “Mi casa requiere de mucha atención, y hay solo unas pocas personas que lo entienden y son lo suficientemente corteses como para participar. Antes solíamos tener grandes cenas y eventos, pero ahora hacemos mucho menos. Me paso la mayor parte del tiempo solo, y si me encuentro con gente, es solo por cuestiones de negocios”, concluyó.