¿Cuál recaudó más dinero, la película de Taylor Swift o la nueva de Martin Scorsese?

Tras el fin de la pandemia los cines volvieron a brillar, con grandes estrenos durante el 2022 y este 2023. Ahora, las salas del mundo disfrutan de los estrenos de The Eras Tour, el documental sobre la gira mundial de Taylor Swift, y Killers of the flower moon, la nueva película de Martin Scorsese.

En lo que respecta a la cinta de la cantante estadounidense, en argentina sus entradas han volado desde su estreno el pasado 13 de octubre, a pesar de su elevado costo. Las entradas cuestan entre $5.800 y $9.000 en cines, es decir, de 2.000 a 4.000 pesos más que el precio normal.

The Eras Tour

En cuanto a Killers of the flower moon, su éxito también ha sido arrasador durante su primer fin de semana, aunque sus entradas sí tienen un valor habitual. Se trata de la tan esperada unión de Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en la gran pantalla bajo la dirección del director italoamericano, por lo que su llegada convocó a los fanáticos del cine a las salas.

Killers of the Flower Moon Foto: Martin Scorsese

Sin embargo, The Eras Tour se coronó como la ganadora en taquilla, con $31 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y $179 millones de dólares en el mundo, frente a $23 millones de dólares de Killers of the flower moon en el país norteamericano y $49 millones en la taquilla global.

¿De qué tratan ambas películas?

Taylor Swift: The Eras Tour es una película de concierto estadounidense dirigida por Sam Wrench que documenta el Eras Tour, la gira de conciertos 2023-2024 de la cantautora estadounidense Taylor Swift.

Por su parte, Killers of the flower moon es una película que se sitúa en la década de 1920, cuando los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras. Frente a ello, el FBI establece una investigación para encontrar a los culpables.