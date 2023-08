Taylor Swift lleva su Eras Tour al cine: cuál es la fecha de estreno y lo que se podrá ver en el documental

El Eras Tour, la gira que traerá a Taylor Swift a River Plate los días 9, 10 y 11 de noviembre, ya tiene su película. En rigor, se trata del registro documental de su primer tramo norteamericano, que se estrenará solo en cines de Canadá, Estados Unidos y México el próximo 13 de octubre.

“El Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora; y estoy encantada de decirles que pronto llegará a la pantalla grande. A partir del 13 de octubre podrán vivir el concierto. ¡Película en cines de Norteamérica!”, dice el mensaje de Swift, que a su vez sugiere vestimenta acorde, pulseras de la amistad y muchas ganas de cantar y bailar.

El Eras Tour regresará a Norteamérica el próximo año, después de un muestreo exhaustivo por casi todo el mundo.

Taylor Swift ya ha hecho películas de shows basadas en sus últimas giras masivas, pero todas fueron estrenadas para servicios de streaming. El Reputation Tour llegó a Netflix a finales de 2018, mientras que el Tour de 1989 fue exclusivo de Apple Music en 2015.

Para el filme de Eras Tour, la cantante ha elaborado un acuerdo corporativo muy diferente.

El acuerdo entre Taylor Swift y la distribuidora AMC

De acuerdo a lo informado por Variety, el Eras Tour llegará a todos los cines AMC en octubre, y la cadena ha prometido al menos cuatro funciones por día los jueves, viernes, sábados y domingos, incluidas las salas de proyección IMAX y Dolby Cinema.

AMC está distribuyendo la película, pero aparentemente también se proyectará en cines que no pertenecen a AMC y las entradas ya están a la venta.

Las entradas para adultos, para proyecciones estándar, cuestan 19,89 dólares. Está claro que ella no da puntada sin hilo, porque, sin la coma, el precio remite al relanzamiento de 1989, el álbum que publicó originalmente en 2014.

Siempre de acuerdo a Variety, AMC ya está actualizando su sitio de venta de entradas para evitar colapsos como el sufrido por Ticketmaster. La película dura dos horas y 45 minutos, más corta que los sets reales del Eras Tour.

Si bien Taylor Swift ha acumulado experiencia como directora en los últimos tiempos, no tuvo esa responsabilidad en este documental.

¿A quién le correspondió, entonces? A Sam Wrench, quien ya hizo películas para BTS, Brandi Carlile, Pentatonix, Lizzo y Billie Eilish.

CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS BRAZALETES DE LA AMISTAD DE TAYLOR SWIFT

El origen radica en las propias palabras de la artista, más precisamente en la letra de una de las canciones de su álbum Midnights, “You’re on Your Own, Kid”, donde Taylor canta: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid” (que en español significa: Entonces, haz las pulseras de la amistad, toma el momento y saboréalo. No tienes por qué tener miedo).

No hay una regla fija y todo sirve para armar estos famosos brazaletes, desde cintas y letras sueltas de plástico hasta amuletos de colores, con los cuales se pueden formar palabras de algún tema de Taylor, el nombre de un álbum o cualquier referencia al universo de la cantante.