“Friendship bracelets”: cómo hacer las pulseras para ir al concierto de Taylor Swift.

No cabe dudas de que la llegada de Taylor Swift a la argentina el próximo mes de noviembre tiene a todas las swifties emocionadas. Y es que la cantante estadounidense no incluye en sus giras musicales a Argentina hace, por lo menos, 10 años. Tras agotarse las tres fechas de los conciertos en River el 9, 10 y 11 de noviembre, las fanáticas ya están acampando fuera del estadio.

Sin dudas, la comunidad y hermandad que se creó alrededor de la artista es tan fuerte que parece una gran familia. Siempre se muestran muy unidas por las causas y los friendship bracelets es una prueba de eso.

Así son las pulseras de Taylor. Foto: Gentileza

Lo divertido de esta tradición es que involucra el intercambio de varias pulseras que cada fan hizo con sus propias manos. Lo ideal es que las manualidades tengan detalles sobre la carrera de la cantante o alguna canción favorita, una estrofa o una era específica, es decir, un álbum de la cantante.

ARCHIVO - Taylor Swift durante un concierto del "Eras Tour" el viernes 5 de mayo de 2023, en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo)

Así se hacen las pulseras de Taylor Swift: todo lo que tenés que saber

Esta tradición surgió por la canción “You’re on your own, kid”, que pertenece al disco Midnights publicado en 2002. En ese tema, hay un verso que dice: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, lo que se traduce como: “Entonces haz pulseras de la amistas, aprovecha el momento y pruébalo”.

Las pulseras suelen tener el nombre de u álbum. Foto: Gentileza

La realidad es que son accesorios muy fáciles de diseñar y confeccionar, pero el verdadero valor radia en la intención de hacerlas y regalárselas a otros fanáticos. Antes de comenzar a hacerlas, se debe definir el diseño, que puede ser de un solo álbum o de una canción.

Para realizarlas se necesita:

Hilo elástico trasparente

Mostacillas de colores

Mostacillas que tengan letras, las que necesites para poder crear las palabras que elijas.

Algunos broches para cerrar las pulseras

Los friendship bracelets, un clásico de las swifties. Foto: Gentileza

Para los diseños, se pueden tener en cuenta los colores que se asocian a cada uno de los discos de Taylor como: verde, amarillo, violeta, rojo, rosa, negro, gris, naranja y azul. Una vez tengas las mostacillas es momento de enhebrarlas en el hilo elástico en el orden que prefieras, manteniendo una coherencia con las letras para poder formar las palabras.