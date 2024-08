El homenaje sinfónico gratuito a Taylor Swift: cuándo y dónde será

Taylor Swift es una de las artistas más importante del mundo que logró traspasar todas las fronteras con su música. Luego de pisar el suelo argentino por primera vez el año pasado en noviembre generando furor en los miles de swifties que hicieron de todo para verla en algunas de sus tres fechas en River.

ARCHIVO - Taylor Swift se presenta en el estadio de Wembley como parte de su Eras Tour el viernes 21 de junio de 2024 en Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) Foto: Scott A Garfitt

La cantante estadounidense es una de las estrellas mundiales que logró conquistar al público con sus letras, carisma y amor hacia sus fans. Pero no solo es una de las estrellas pops más escuchadas, sino que es ícono de la moda y una referente para las swifties del mundo.

Este año, Taylor Swift presentó la película “The Eras Tour” que repasa los momentos más importantes de la gira que lleva el mismo nombre, la cual deslumbra en cada apuesta en escena con bailarines escenografía y los outfits elegidos especialmente para cada etapa del concierto.

La cantante planea ir por todo y superar a Elon Musk.

Asimismo, la artista estadounidense le dio la bienvenida a su nuevo álbum “The tortured poets deparment”. Como un homenaje argentino a Taylor Swift y a su carrera artística, el Centro Cultural Kirchner (CCK) anunció un evento único.

Cuándo será el homenaje sinfónico a Taylor Swift en el CCK

“Para conectar el fanatismo de las swifties con sus ídola se realizará un concierto sinfónico gratis en Buenos Aires con canciones del repertorio de Taylor Swift. En un concierto único, la Orquesta Aeropuertos Argentina, dirigida por Néstor Tedesco, ofrece un espectáculo con el repertorio de la célebre cantante Taylor Swift, que incluye arreglos orquestales en formato sinfónico y una impresionante producción audiovisual”, señala el anuncio del evento en la página web del Centro Cultural.

El CCK presenta un homenaje sinfónico a Taylor Swift Foto: captura web

El encuentro especial para las swifties será el 17 de agosto a las 20 horas en el salón Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner ubicado en Sarmiento 151.

La banda ofrece un repertorio de los mejores clásicos de Taylor, algunos de ellos son You belong with me, Wildest dreams, Blank space, Forever and always, August, Cardigan, The lakes y Enchanted, entre otros.

La entrada es libre y gratuita se podrá sacar mediante un formulario en la página web del CCK dos días antes del evento a las 14 horas. De igual manera habrá un cupo disponible de entradas en la boleteria del lugar.