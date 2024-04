¿Dedicado a Joe Alwyn o Matthew Healy? Todos los detalles del doble álbum de Taylor Swift

Taylor Swift es la artista más importante de nuestra generación. Con sus baladas contundentes, poemas con ritmos y conciertos agotados en cada ciudad, la cantante ha logrado consagrarse como una de las estrellas más reconocidas en la industria musical.

Ante su trayectoria, los fanáticos estaban sumamente emocionados por conocer el nuevo proyecto de la cantante. Y la espera finalmente terminó: “The Tortured Poets Deparment”, el nuevo álbum de Taylor Swift, salió en todas las plataformas digitales con una gran sorpresa: son dos discos.

“Es una sorpresa de 2 de la mañana: The Tortured Poets Deparment son dos álbums secretos. He escrito mucha poesía en los últimos dos años y quería compartirlo con todos ustedes (...) Ahora la historia noes mía...es de ustedes”, escribió la estadounidense al lanzar sus dos álbums.

Taylor Swift

Este álbum representa el cierre de un capítulo de Taylor Swift, marcado por el fin de su relación con Joe Alwyn y su relación esporádica con Matthew Healy, cantante de la banda The 1975.

“The Tortured Poets Deparment. Una antología de nuevos trabajos que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un fugaz y fatalismo momento en el tiempo (...) Este período de la vida del autor ha terminado, el capítulo cerró”, recitó la intérprete de “Anti Hero” sobre su nuevo álbum.

Todos los detalles de los nuevos discos de Taylor Swift: ¿a quién está dedicado?

Los nuevos discos de Swift están compuesto por 30 canciones. Algunas de ellas se llaman: Fornight, The Tortured Poets Deparment, My Boy Only Breaks his Favorite Toys, Down Bad, So long London, But Daddy I Love Him, Fresh Out the Slammer, Florida, Guilty as Sin? , Who´s Afraid of Little Old Me?, I Can Fix Him (No Really I Can), loml, I Can Do it With a Broken Heart, The Smallest Man Who Ever Lived, The Alchemy, Clara Bow, The Black Dog, imgonnagetyourback, The Albatross, Choe or Sam or Sophia or Marcus.

Taylor Swift

La primera de las canciones la grabó junto a Post Mahome, quien formó parte de la composición de la letra y melodía. “Siempre he sido un fan de él por el escritor que es. Su experimentación musical y esas melodías que crea no salen de tu cabeza”, destacó Swift sobre el rapero.

Las posibles dedicatorias de Taylor Swift

Ahora bien, las Swifties ya escucharon las canciones y han tenido diferentes opiniones respecto a la persona detrás de las letras de la cantante.

Por un lado, la canción denominada con el título del álbum habría sido dedicada al cantante de la banda The 1975. En una de las estrofas habría hecho una clara referencia al destacar: “Me reí en tu cara y dije: Tú no eres Dylan Thomas, yo no soy Patti Smith. Este no es el Hotel Chelsea, somos idiotas modernos (...) Fumaste y luego te comiste siete barras de chocolate”.

Matthew Healy también fue considerado como un “amor cósmico y hostil” en su canción Down Bad. Asimismo, Swift habría hecho una analogía acerca de cómo le reprochaba a sus padres (fanáticos) sobre su amor hacia el músico.

Taylor Swift y Matty Healy estuvieron un mes juntos posterior a la ruptura de la cantante con Alwyn. Foto: The V

Por otro lado, la canción más personal y vulnerable del álbum, de acuerdo con Taylor Swift es “So long, London”. El mismo, sería una despedida a su vida con su expareja de seis años. Entre las frases más destacadas se encuentran: “Adiós Londres, tuve una buena racha”, “Dejé todo lo que conocía, me dejaste en la casa junto al páramo”.

¿Dedicado a Joe Alwyn o Matthew Healy? Todos los detalles del doble álbum de Taylor Swift Foto: Cosmo

Otras de las canciones donde se haría alusión al actor sería “Lomd” (donde hablaría de todo lo que esperaba pero no fue) y “I Can Do it With a Broker Heart” donde habla de su proceso para hacer los conciertos en medio de una ruptura.

Taylor Swift y el actor Joe Alwyn. Etuvieron juntos durante seis años. Foto: Hindustan T

La dedicatoria de Taylor Swift a Travis Kelce

Finalmente, Swift cierra una etapa compleja de su vida para entrar a una nueva historia con Travis Kelce, jugador de los Chief Kansas City”. Ante su nuevo panorama, decidió dedicarle algunas canciones como “So High School” y “The Alchemy” (hace alusión a referencias deportivas).