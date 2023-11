El furor por Taylor Swift llegó a Google: lo más buscado durante la visita de la cantante

El furor que desató Taylor Swift con sus shows en Argentina fue total y no dejó a nada ni a nadie afuera: la cantante se convirtió en tendencia incluso en Google. Las búsquedas que se hicieron desde la Argentina abarcan desde consultas específicas sobre sus canciones, hasta su edad y su país de origen, es decir, no fue solo un fenómeno de las fanáticas “swifties”, sino que muchs personas que no la conocían demasiado se interesaron por buscar información.

En la previa y en los días de sus shows, el interés de búsqueda por la cantante fue el más destacado, superando incluso al generado por el clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors.

Así fue la variación de búsquedas sobre Taylor en Google durante el 2023. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

Sin embargo, la joven artista fue tendencia en el buscador más de una vez durante el año: de acuerdo a Trends, la herramienta de Google que permite conocer el comportamiento de los usuarios, cuando se anunciaron sus conciertos aumentaron de forma increíble las consultas “Taylor Swift en Argentina”, “Entradas Taylor” y también “All Access Taylor”, en referencia a la plataforma que vendió las entradas online.

Asimismo, también se destacaron durante el año las consultas sobre el novio de Taylor, Travis Kelce, quien visitó Nuñez durante la estadía de la artista, y las preguntas sobre la campaña de las fans contra Javier Milei, que llamó a las ya famosas “swifties” -seguidores y seguidoras de la cantante estadounidense- a no votar al aspirante a presidente de La Libertad Avanza.

Lo más buscado en relación a Taylor Swift en el último año. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

¿QUÉ GOOGLEARON LOS ARGENTINOS DURANTE LOS SHOWS?

Google Trends mide el interés de búsqueda, es decir, es un indicador de la curiosidad que despierta un tema y toma un porcenjate aleatorio de búsquedas de usuarios de cierto país o región. En este marco, en la semana de los conciertos, entre el 9 y el 12 de noviembre, las consultas con el mayor aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo en Argentina fueron:

¿Quién es el novio de Taylor?

Travis Kelce es jugador de Kansas City Chiefs, equipo de la liga profesional de fútbol americano (NFL). El romance se oficializó luego de que la cantante asistiera a alentarlo al estadio Arrowhead, en donde compartió palco con la madre del deportista.

Taylor Swift y su nuevo novio Travis Kelce Foto: gentileza billbo

¿Qué edad tiene Taylor? / ¿Cuántos años tiene?

Taylor nació el 13 de diciembre de 1989, es decir, tiene 33 años.

¿Qué precio tienen las entradas?

Cuando salieron a la venta en junio, los precios de las entradas rondaron entre los $85.000, que serían las de platea preferencial y los 16.000, que sería la ubicación centenario alta. Por el lado de las entradas VIP van desde los 55.000 a los 175.000 pesos argentinos.

Las consultas en aumento en la última semana respecto a la cantante. Foto: (Foto: Captura Google Trends)

Taylor Swift paraguas

Al llegar al país, la cantante evitó mostrarse en público y ser fotografiada: utilizó un paraguas a medio abrir para cubrir su rostro, algo que se volvió viral en redes sociales y generó memes. Lo mismo realizó para irse del país.

¿De dónde es Taylor?

Criada en Wyomissing (Pensilvania), se mudó a Nashville (Tennessee) a los 14 años para realizar una carrera de música country.

¿En qué hotel se queda Taylor?

Taylor se hospedó en el Four Seasons Hotel de Buenos Aires.

Taylor Swift, en el último show de la serie de tres que ofreció en River. (Gentileza @irishsuarez/ @its.tiven)

¿A qué hora es el concierto?

Las puertas del estadio de River Plate se abrieron cada a las 16. Cerca de las 19 comenzaron las participaciones de los artistas teloneros hasta que cerca de las 20.45, la joven estrella salió al escenario.

Luego, ya con menor porcentaje de búsquedas pero aún entre las 20 primeras, encontramos consultas sobre letras de canciones y también la pregunta “¿Qué altura tiene Taylor?”, cuya respuesta, según resultados de Google, es 1,80 metros.