Taylor Swift y la promesa en su última noche en Argentina: “Voy a volver muchas veces más”

Taylor Swift se despidió de Argentina tras terminar con sus tres conciertos en el estadio de River Plate. La artista norteamericana se va del país en medio de la felicidad de los swifties, quienes vivieron minuto a minuto su estadía y esperan que cumpla la promesa que hizo en el último show.

El cierre de las tres presentaciones en el país, como parte de su gira mundial “The Eras Tour” y bajo la producción de DF Entertainment, fue un evento memorable. Taylor, agradecida y emocionada, recibió una ovación inolvidable por parte de los más de 70,000 fanáticos que colmaron el estadio de River.

Taylor Swift, en el último show de la serie de tres que ofreció en River. (Gentileza @irishsuarez/ @its.tiven)

Durante el concierto, Swift expresó su gratitud y prometió regresar a Argentina en futuras ocasiones. “No puedo creer que tardé tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes, voy a volver muchas veces más”, declaró la artista en medio de la ovación de sus fans.

Otro de los momentos que quedarán para la historia fue en la interpretación de “We Are Never Ever Getting Back Together”, donde Taylor le pasó el micrófono a uno de sus bailarines para que completara el verso y reemplazó el remate por un contundente “ni a palos”.

Las últimas dos canciones sorpresa de Taylor en la Argentina

El punto culminante de la noche llegó cuando la artista decidió “desenchufarse” y sorprender al público con sus dos míticas canciones sorpresa de cada show: “Better than Revenge” y “Slut!”.

Así se fue Taylor Swift de Argentina

La salida de Swift desde el estadio hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue bastante llamativa. Vistiendo aún el atuendo utilizado en la última parte del espectáculo del domingo - solo se cambió al aeropuerto, optando por un conjunto cómodo compuesto por un jogging y zapatillas - emprendió su viaje alrededor de la 1.40 de la madrugada del lunes.

Taylor Swift en Ezeiza Foto: gentileza

Con un adiós lleno de emociones y recuerdos inolvidables, Taylor Swift dejó Argentina y se prepara para sus nuevas presentaciones en Brasil.