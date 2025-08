Casi 14 años después, salió a la luz el insólito motivo de la separación entre Joaquín Furriel y Paola Krum.

Paola Krum y Joaquín Furriel se conocieron y conectaron de inmediato mientras compartían escenario en la obra “Sueño de una noche de verano”, en 2005 en el teatro San Martín. Rápidamente iniciaron una relación y, tres años después, dieron la bienvenida a Eloísa, la única hija en común.

“Joaquín no me entró por los ojos, me enamoré porque comencé admirarlo”, expresó Paola al cumplirse un año del vínculo que parecía destinado a perdurar.

Joaquín Furriel y Paola Krum.

No obstante, de manera inesperada, en 2011 confirmaron que la pareja había llegado a su fin. Paola y Joaquín decidieron tomar caminos separados, aunque procuraron mantener una buena relación por el bienestar de su hija, que en ese momento tenía solo tres años.

La razón por la que cortaron Paola Krum y Joaquín Furriel

“Siempre tuve algo muy claro: tal vez no funcionábamos como pareja. Pero desde el primer momento en que decidimos buscar un hijo, me sentí seguro de que Paola era la persona indicada para ser la madre de mi hija. Se lo dije en su momento. No sabía si íbamos a estar juntos toda la vida, pero sí tenía la certeza de que quería que ella fuera la madre de mi hija para siempre. Fue un verdadero acto de confianza”, expresó el actor en una entrevista con Pampita Online.

Joaquín Furriel y su hija Eloísa

“Lo más importante en nuestras vidas es nuestra hija, y eso es para siempre. Lo tenemos muy presente, aunque no necesitamos forzarlo, porque el cuidado mutuo surge de manera natural. Seguimos siendo una familia”, agregó Furriel durante esa charla.

Tras su separación, el actor vivió un apasionado romance con Eva de Dominici, aunque no prosperó. Por su parte, Paola Krum decidió volver a apostar al amor y, luego de varios años soltera, comenzó una relación con Iván Espeche Gil en 2021.