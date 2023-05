El gesto viral de Taylor Swift en pleno show para defender a una fanática

Durante el fin de semana en su presentación en Filadelfia, Estados Unidos, en su gira ‘The Eras Tour’, la famosa cantante, Taylor Swift, tuvo que interrumpir una de sus canciones más exitosas “Bad Blood” para ayudar a una de sus fanáticas que estaba siendo maltratada por un guardia de seguridad.

“Ella está bien, ella no estaba haciendo nada. ¡Oye, alto! Alto”, exclamó la ex de Harry Styles mientras continuaba con su canción. Más tarde, la cantante de 33 años recibió grandes elogios, tanto de su público como de sus seguidores en las redes, por su buena acción.

¿Qué fue lo que ocurrió entre la fanática y el guardia de seguridad?

La misma fan, Kelly Inglis, difundió un video en TikTok donde contó todos los detalles del momento en que fue agredida.

Taylor Swift ‘en su gira The Eras Tour’ Foto: web

“Yo era la chica de la que Taylor Swift habló anoche. El guardia de seguridad estaba acosando a nuestro grupo toda la noche. Estábamos bailando, divirtiéndonos, y a él no le gustaba. Y Taylor se dio cuenta de que me estaba divirtiendo y que a él no le gustaba y a ella no le gustaba y entonces básicamente fue escoltado fuera”, explicó la joven.

Asimismo, contó que la misma cantante le regaló entradas para que asista al concierto del 14 de mayo. “Nos ofrecieron entradas gratis para esta noche. No fue una locura, solo un grupo de chicas pasándolo bien y él no quería divertirse”, agregó la fanática.