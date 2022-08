Taylor Swift apareció en la alfombra roja con un arriesgado vestido transparente y con cristales

Los MTV VMA 2022 se celebraron hace tan solo unas horas. Estos galardones, que son de los más importantes de la música, contaron con la presencia de grandes artistas. Entre ellos se encuentra Taylor Swift, quien llegó a los premios nominada en tres ternas, las cuales se llevó. Aunque, eso no fue lo que sorprendió a los fanáticos, sino su arriesgado vestido.

Taylor Swift brilló en los MTV VMA 2022 al llevarse los premios a Mejor Vídeo, Mejor Directora y Mejor Corto por su canción All too Well, una verdadera obra de arte de 10 minutos la cual sus fans disfrutaron durante varios meses. Tanto es así que, para la ocasión, no dudó en sacar lo mejor de su armario y mostrar un look extravagante y llamativo, pero perfecto.

Taylor en los MTV. Foto: instagram

Durante la alfombra roja Taylor Swift se consagró como una de las mejores vestidas gracias a su brillante vestido. Con un largo hasta arriba de las rodillas, en esta ocasión la cantante optó por la transparencia y el corto, pero con mucho brillo. Pues, su outfit está todo compuesto por pedrería plateada que envuelve las transparencias. Esta gran obra es de Oscar de la Renta.

Taylor en los premios Foto: instagram

En cuanto a los accesorios, Swift optó por ser muy sencilla debido a lo cargado de su vestido. En aros escogió unas perlas colgantes con la misma tonalidad de su pieza, mientras que no lleva pulseras, pero sí anillos. Eso sí, son muy pocos y todos con la misma tonalidad del look que contrasta con su maquillaje. Con un color claro en sus mejillas resaltó sus perfectos ojos con un brillo en las sombras y completó todo con un labial rojo.

El total look de Taylor Swift Foto: instagram

Por qué Taylor Swift eligió este vestido para los VMAs

Lo cierto es que el vestido de Taylor, más allá de lo espléndido que fue, es que llamó mucho la atención por la verdadera razón por la que lo habría escogido.

Al parecer, según recordaron distintos internautas, fue una indirecta a Kanye West quien hace 13 años se subió al escenario e interrumpió un discurso de la cantante en los mismos premios.