La larga discografía de Taylor Swift ha demostrado que es una de las mejores compositoras de canciones románticas, sobre todo las de desamor. En noviembre de 2021 la cantante americana publicó la regrabación de su álbum “Red: Taylor’s version” e incluyó una versión de 10 minutos de “All too well”.

Según Billboard, el medio especializado en música, la canción de Taylor Swift encabeza el ranking de las mejores 50 canciones de ruptura de todos los tiempos. Vale recordar que la intérprete también lanzó un videoclip titulado “The short film”, protagonizado por Dylan O’Brien y Sadie Sink de Stranger Things.

Taylor Swift con Dylan O’Brien y Sadie Sink de Stranger Things. Foto: Web

La lista continúa con “Dancing on my own” de Robyn en segundo lugar y “Supercut” de Lorde en tercer puesto. También figuran los clásicos “Hallelujah” de Jeff Buckley, “I have nothing” de Whitney Houston y “You Oughta Know” de Alanis Morrissette.

En el puesto #8 se encuentra Adele con “Someone like you”, el hit que la catapultó al éxito mundial. En noveno lugar se encuentra “Yesterday” de The Beatles y en décima posición “Drivers License” de Olivia Rodrigo.

Quiénes integran el top 50 de Billboard

Otros de los temas de desamor que aparecen entre las 50 mejores canciones de desamor son: “When I was your man” de Bruno Mars, “The one that got away” de Katy Perry y “Happier Than Ever” de Billie Eilish.