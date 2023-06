Guía básica para entender el fenómeno Taylor Swift en Argentina

En el medio de la locura swiftie en Argentina, para aquellos que no comprenden a qué se debe este irracional y pasional fanatismo por Taylor Swift aquí una guía básica de cuatro aspectos para, aunque sea intentar, comprender quién es y a que se debe este fanatismo desmedido.

En primer lugar, el fanatismo es intransferible y muchas veces incomprensible, pero en este caso hay diversos factores que puede ayudar a entender la locura que se produjo en Argentina los últimos días con la confirmación de la visita de Taylor Swift.

Taylor Swift.

Guía básica para entender el fenómeno del fanatismo argentino con Taylor Swift

EL COMIENZO Y LA TRAYECTORIA

Para aquellos que hasta hace una semana no sabían quién era Taylor Swift, es importante recalcar que es una cantante estadounidense que comenzó su carrera en 2006, a los 17 años. Por lo tanto, hoy cuenta con más de 10 álbumes y una trayectoria en la industria de la música de 13 años.

Una gran cantidad de sus fanáticos la siguen desde sus comienzos y han crecido junto a ella, lo que explica el sentimiento de identificación y acompañamiento que muchos poseen respecto a esta cantante.

Taylor Swift años atrás.

Esta joven comenzó como una artista country típica de los Estados Unidos y poco a poco se fue introduciendo en el mundo del pop.

Asimismo, a medida que fue tomando popularidad se conocieron diversas de sus parejas famosas, como Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris y Tom Hiddleston, a quienes les dedicó muchas de sus canciones.

Taylor Swift cuando estaba en pareja con Harry Styles Foto: web

Cabe destacar que Taylor es reconocida por sus canciones de despecho y superación. Así, con el amor como tema central, logra que miles de jóvenes se sientan identificados, porque ¿A quién no le rompieron el corazón?

LA ESTAFA

Sus primeros seis álbums los grabó con Big Machine Records, pero una vez que su contrato expiró en el 2018 y cambió de sello discrográfico, Big Machine se quedó con los masters de dichos discos.

Scooter Braun fue el responsable de comprar en 2019 por 300 millones de dólares la propiedad de los álbumes de la cantante y negarse a vendérselos, lo que la inhabilitaba a cantarlos en vivos y obtener ganancias de ellos.

Sin embargo, Taylor poseía los derechos de autor, ya que había compuesto estas canciones; por lo que decidió volver a grabar toda su discografía, hoy conocidas como “Taylor´s version”. De esta manera, se comenzó a apropiar nuevamente de sus canciones y pudo detener a Braun de seguir sacando ganancias de ellas.

Taylor Swift anunció el lanzamiento de Speak Now Taylor´s Version Foto: Instagram/Taylorswift

Las nuevas versiones tienen diferentes arreglos musicales, la colaboración de otros artistas y algunas canciones que no salieron en los primeros discos.

LA HUMILLACIÓN PÚBLICA

La cantante tuvo un polémico encuentro con el rapero y esposo de Kim Kardashian, Kanye West, en una premiación. En 2009, West subió al escenario de los MTV VMA’s mientras Taylor recibía un premio y afirmó que la cantante no merecía ganar el Video del Año, sino la diva Beyoncé por Single Ladies.

A partir de ese momento, la situación empeoró y ambos artistas siempre que pudieron se insultaron en entrevistas.

En 2009, West subió al escenario de los MTV VMA’s mientras Taylor recibía un premio y afirmó que la cantante no merecía ganar el Video del Año. Foto: web

Años después, de disculparse públicamente, en noviembre de 2010, Kanye afirmó que Swift manipuló lo sucedido en la premiación para impulsar su carrera. El rapero opinó: “Taylor nunca me defendió en ninguna entrevista. Ella manipuló todo”.

Luego la humillación y persecución pública continuó en la canción “Famous” de Kanye en 2016, que explícitamente en la letra menciona: “Siento como si Taylor y yo podríamos tener relaciones sexuales / ¿Por qué? Hice que esa perra sea famosa”.

Como si fuera poco, en el videoclip de esta misma canción Kanye West, incluyó las figuras de varios famosos desnudos en la cama junto a él y su esposa, Kim Kardashian, y Taylor fue una de las incluidas.

“Famous”, el videoclip de Kanye West donde incluyó la figura desnuda de Taylor Swift Foto: Youtube

Con este escándalo, Kardashian afirmó que Taylor conocía el contenido de la letra, porque el equipo de su esposo le había enviado la canción para obtener su aprobación, pero la cantante lo negó.

La tensión continuó en 2017 con el lanzamiento del sencillo “Look What You Made Me Do”, donde la artista lanzó una letra punzante hacia Kanye.

LAS HERMANAS SWIFTIES

Las fanáticas de Taylor, denominados swifties se caracterizan por su fervor, pasión, seguimiento y apoyo en todo lo que la cantante hace. Pero además, han formado una gran comunidad que no solo conoce las canciones de memoria, si no, que se sienten profundamente identificadas con sus letras y las historias que cuentan.

Entre sí mismas suelen llamarse hermanas y se comparten toda la información de la cantante, investigan las pistas que la norteamericana suele dejar en sus lanzamientos, videoclips o posteos en redes para intentar descubrir cuál es el próximo paso de Taylor.

Asimismo, se comprobó en esta venta de entradas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para poder ver a su ídola en vivo, ya que para la mayoría, era un sueño imposible hasta hace muy poco tiempo.

A QUÉ SE DEBE LA LOCURA POR CONSEGUIR ENTRADAS

La cantante estadounidense está recorriendo el mundo con su gira The Eras Tour y es la primera vez que Taylor Swift va a tocar en Argentina, incluso en Latinoamérica. En su gira anterior, había anunciado que solo vendría a Brasil, pero esa fecha fue cancelada a raíz de la pandemia

Por eso, más de 2.5 millones de personas se conectaron en la página de AllAccess para intentar poder ver en vivo a uno de los íconos del pop internacional de esta generación.

Taylor Swift "The Eras Tour" Foto: DF ENTERTAINMENT

Este tour en particular es la sexta gira de la cantante y, al no haber podido realizar una gira para sus álbumes de estudio de 2019-2020 Lover, Folklore y Evermore por la pandemia de COVID-19, este tour reúne todos sus álbumes, incluido su último disco, Midnights (2022).

Con una duración de tres horas y media aproximadamente, las argentinas que creyeron que nunca escucharían las primeras canciones de la cantante en vivo, podrán disfrutar de un recorrido por toda la discografía de la norteamericana.

Taylor Swift intenta abrazar a la multitud en un reciente show de su gira "The Eras Tour". (Instagram @taylorswift)

Entonces, ¿Por qué es furor Taylor Swift?

Más allá de su innegable talento, su figura es una representación para miles de jóvenes, porque Taylor ha sido humillada, estafada y engañada, pero como si fuera poco, le han roto el corazón en diversas oportunidades. En lugar de esconder su dolor, la cantante hizo todo lo contrario, a partir de sus experiencias se inspiró e hizo música, con la que logró generar un sentimiento de identificación, ya que le pone letras a situaciones que muchos traspasan.