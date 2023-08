Una universidad de Estados Unidos dará un seminario de psicología de Taylor Swift

Taylor Swift, una de las figuras más destacadas de la industria musical, estará presente en un nuevo curso de la Universidad Estatal de Arizona, dentro de la carrera de Psicología. El curso llevará el nombre de “Psicología de Taylor Swift” y será impartido por la estudiante de doctorado Alexandra Wormley. El enfoque de la materia será en temas avanzados de psicología social y analizará diversos aspectos de la carrera de la cantante.

Wormley explicó que el curso utilizará a Taylor Swift como un ejemplo para explorar diferentes fenómenos psicológicos, como chismes, relaciones y venganza. El objetivo es aprender sobre la psicología detrás de estos temas y no simplemente juzgar la popularidad de la artista. El curso conectará la música de Swift con conceptos de psicología social, usando álbumes como “Reputation” para explorar cómo representamos y comprendemos conceptos como la venganza.

La cantante y sus creaciones serán estudiadas. Foto: Instagram

El estudio de las canciones de Taylor Swift no es algo nuevo en el ámbito académico. La cantante ya ha sido objeto de análisis en otras instituciones. El año pasado recibió un doctorado en bellas artes y su trabajo fue incluido en el currículum académico de una universidad. También se realizó un curso titulado “Literary Contests and Contexts: The Taylor Swift Songbook” en la Universidad de Texas, que exploró su técnica de escritura de letras y su impacto cultural.

El fenómeno Taylor Swift es imparable Foto: Instagram

En el nuevo curso en la Universidad Estatal de Arizona, se planea examinar discos como “Red (Taylor’s Version)”, “Lover”, “Folklore” y “Evermore”. El objetivo es explorar tanto la música de Swift como los contextos culturales que la rodean, desde la forma poética hasta el estilo y la historia. El enfoque es proporcionar una comprensión más profunda de la obra de Swift desde una perspectiva psicológica y cultural.

Taylor Swift en uno de sus shows Foto: Instagram

¿Cuándo llega Taylor Swift a Argentina?

El éxito de Taylor Swift no solamente la llevó a ser una de las artistas más interesantes para los analistas, sino que además es una de las cantantes más esperadas en los distintos países. Entre ellos se encuentra Argentina, donde la intérprete realizará su primera presentación el 9 de noviembre y estará en el país haciendo conciertos hasta el 11 del mismo mes.