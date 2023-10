Taylor Swift: el detalle detrás de hacer pulseras de la amistad y lo que debes saber antes de sus shows en Argentina

Taylor Swift se presentará en Argentina los próximos 9, 10 y 11 de noviembre. Sus fanáticos, conocidos como swifties, ya se preparan para recibir a la cantante no solo acampando hasta que llegue la fecha, sino que también a través de los famosos “brazaletes de la amistad”, que por estos días son furor en las redes sociales. Pero, ¿Por qué son tan importantes estos brazaletes? Y ¿qué tiene que ver estas pulseras con Taylor Swift?

Taylor Swift llega a la Argentina en noviembre para sus dos fechas en River. Foto: Instagram

La realidad es que estas pulseras coloridas y que en una gran mayoría llevan un detalle alusivo a las canciones y álbumes de Taylor, ya son una tradición crucial dentro de su fandom a nivel internacional. Por lo que en Instagram, Tiktok y Pinterest está lleno de imágenes y tutoriales para lograr hacer un gran número antes de la llegada de los recitales.

“Para las fans, las pulseras son una especie de símbolo de ‘hermandad’ y unión, de poder conectar con otras fanáticas cuando una ya está en el estadio, lista para ver a Taylor”, explica Agustina Carballal, una de los cientos de swifties que cuentan los días para ver a Taylor en River. “Creo que también ayuda un poco a pasar los meses previos de espera antes que se dé el show, a canalizar ese nerviosismo en una actividad divertida”, agrega.

Taylor Swift Foto: Pinterest

La idea es que durante ambas fechas, las swifties logren intercambiar un gran número de pulseras con otras fans de la artista, para así tener una gran cantidad a modo de recuerdo del The Eras Tour, una gira que ha llevado a la cantante norteamericana a recorrer diferentes países y en la que rememora los éxitos de su carrera.

El intercambio - en su mayoría - se da antes de que comience el recital y Tiktok está lleno de videos de cómo se dieron en otros países. “Hay chicas que son tímidas y que van acompañadas de amigas o parejas que llevan carteles diciendo cosas como ‘háblenle para intercambiar pulseras, es tímida’, entonces una se acerca y le pide cambiar”, explica Agustina.

Cuál es el origen de los brazaletes de la amistad de Taylor Swift

El origen radica en las propias palabras de la artista, más precisamente en la letra de una de las canciones de su álbum Midnights, “You’re on Your Own, Kid”, donde Taylor canta: “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid” (que en español significa: Entonces, haz las pulseras de la amistad, toma el momento y saboréalo. No tienes por qué tener miedo).

“El tema de las pulseras vino puramente de las fans que tomaron como referencia la canción, la cual es superprofunda y se volvió un éxito a nivel del mundo”, explica Agustina, dando un pequeño guiño a otro significado que las fans argentinas de Taylor también le agregaron a la canción: “Acá en Argentina más todavía porque durante el Mundial salieron muchísimos edits de fans vinculándola con Messi”.

Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más influyentes del mundo.

Sobre este tema que da origen a los brazaletes virales, Agustina asegura: “La canción es muy introspectiva y habla un poco sobre cómo uno está solo en la vida, pero tomando eso como algo que da miedo y como algo positivo en partes iguales. La frase esa en particular habla sobre la amistad y sobre este gesto de hacer pulseras, como aferrándote a eso. En el fandom resonó mucho y tomaron eso como el pie para arrancar el intercambio”.

Cómo deben ser estas pulseras: una tradición por amor a Taylor Swift

No hay una regla fija y todo sirve para armar estos famosos brazaletes, desde cintas y letras sueltas de plástico hasta amuletos de colores, con los cuales se pueden formar palabras de algún tema de Taylor, el nombre de un álbum o cualquier referencia al universo de la cantante.

“Los diseños creo que fueron evolucionando con el correr de la gira en Estados Unidos y siento que se adapta mucho a cada país. Primero eran más que nada pulseras con nombres de las canciones y agregando mostacillas de acuerdo a la “era” o álbum específico de ese tema. Ahora también hay pulseras con frases viejas de Taylor en entrevistas o cosas que dijo en los shows”, señala Agustina.

Pero las swifties argentinas estarían agregando un toque diferencial a los brazaletes de la amistad. “Acá se está dando mucho de traducir de forma graciosa los nombres de algunas canciones o incluso de hacer pulseras vinculadas al Mundial o cosas de nuestro país”, admite Carballal.

Las pulseras suelen tener el nombre de un álbum. Foto: Gentileza

En todas las redes sociales hay tutoriales de diseños y formas para realizar estos brazaletes. Además, también hay grupos de swifties que se juntan para diseñar juntas y compartir gastos de la fabricación de estas.

“La actividad se volvió supercolectiva e incluso desde marcas o pequeños emprendimientos que venden tote bags o remeras de Taylor impulsaron estas juntadas que tienen lugar en parques o cafecitos para reunirse a armarlas. Creo que está bueno si hay algún fan que esté solo o no tenga con quien compartir la experiencia como una oportunidad para conocer otra gente y volver a resignificar las pulseras de amistad”, explica la joven.

Los friendship bracelets, una tradición de las swifties. Foto: Gentileza

Agustina también destacó que esta tradición que comenzó como algo muy “swiftie” se transformó en un fenómeno que se está dando en los recitales y shows de otros artistas de la talla de Taylor. “En TikTok salieron un montón de videos de shows de los Jonas Brothers en Estados Unidos o de fans de Harry Styles en Europa que se coparon e hicieron sus propias pulseras con canciones de esos artistas. Creo que ahora se masificó y podría quedar como una tradición establecida para otros músicos y sus shows”, remarca.