Donato de Santis reveló su oculto y fugaz romance con una famosa actriz de Hollywood

Donato de Santis logró convertirse en una de las figuras culinarias más importantes de la escena gastronómica y de la pantalla chica nacional. El chef italiano logró conquistar no solo el paladar de los argentinos, sino, sus corazones gracias a su gran carisma.

Ha conducido y trabajado en numerosos programas de televisión, tanto de canales de aire como de cable lo que se transformó en su reconocimiento a lo largo y ancho del país. Además, su inclusión como jurado de MasterChef lo convirtió en un ídolo de los cocineros amateurs.

Donato de Santis Foto: redes sociales

En esta oportunidad, Donato fue invitado por Andy Kusnetzoff a su programa PH: Podemos Hablar para hablar acerca de su vida. El chef se animó a responder varias incógnitas, entre ellas una que dejó a los presentes en el estudio y a quienes estaban del otro lado de la pantalla sin palabras: su romance con una actriz de Hollywood.

El romance entre Donato de Santis y Molly Ringwald

En medio de su entrevista con Andy Kusnetzoff, Donato de Santis reveló que mantuvo un romance fugaz con Molly Ringwald, famosa actriz hollywoodense conocida por su papel en El Club de los Cinco o The Breakfast Club.

Molly Ringwald Foto: web

“En California yo daba cursos de cocina, y una de mis alumnas, que yo no sabía, era Molly Ringwald”, comenzó contando el chef. “Con ella terminé teniendo una muy breve relación”, reveló y dejó con la boca abierta a todos los presentes, incluyendo a Andy.

Sin embargo, el amor no triunfó; el cocinero estrella detalló: “Yo me acuerdo de que el manager hizo de todo para que no saliera conmigo. Yo era un cocinero de poca monta y ella estaba a full”. Por aquel entonces, Ringwald se posicionaba como una de las estrellas juveniles más importantes de Hollywood, gracias a su recordado papel de “Claire Standish” en el mencionado drama juvenil.