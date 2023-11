Jack Nicholson se niega volver a actuar en cine por este motivo

Si de estrellas de Hollywood hablamos, Jack Nicholson es indudablemente una de ellas. Se trata de una de las figuras centrales del cine de industria de los años ´70 en adelante, habiendo trabajado con míticos cineastas como Stanley Kubrick y Miloš Forman.

Ha interpretado una amplia gama de personajes, desde el inolvidable Jack Torrance en El Resplandor hasta el Joker en Batman. Su versatilidad le ha valido 12 nominaciones al Premio Oscar, una cifra que refleja su habilidad para dar vida a personajes con psicologías profundas y atrapantes.

Jack Nicholson en El resplandor.

Algunas de sus cintas más emblemáticas son Easy Rider del año 1969, el drama Mi vida es mi vida de 1970, la comedia dramática El último deber de 1973, la aclamada Chinatown de 1974 y el drama épico Reds de 1981.

Una vida lejos del cine

La última película en la que Jack Nicholson desplegó su talento fue How do you know, una película dramática de comedia romántica dirigida y escrita por James L. Brooks. Allí dio vida a Charles Madison, su último personaje en el séptimo arte.

Tras más de una década del estreno de la cinta, Lou Adler, amigo de Nicholson y productor de cine, reveló en el podcast “WTF with Mac Maron” por qué es que el actor decidió mantener un perfil bajo y alejarse de la gran pantalla: “Jack va haciendo lo que de verdad le apetece en cada momento. Quiere mantener un perfil bajo, tener la vida que quiere”, dijo y aseguró que se trata de un motivo “honesto”.

Jack Nicholson de espectador en el partido de Los Angeles Lakers contra los Los Angeles Clippers, en 2017. (Foto: AP Photo/Mark J. Terrill)

En este sentido, Adler contó una anécdota en el que un amigo suyo le ofreció a Nicholson hacer una película y este le respondió: “No quiero hacerlo. ¿Sabes lo que he hecho hoy? Me he sentado debajo de un árbol y he leído un libro”.