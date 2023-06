Donato de Santis entró en crisis y terminó a los gritos en las cocinas de MasterChef

En una nueva gala de MasterChef donde los participantes debieron elaborar platos según el color que les fue asignado, Donato de Santis protagonizó uno de los momentos más llamativos de la edición de este martes. El chef italiano entró en crisis y terminó a los gritos en las cocinas más famosas del país.

Los competidores fueron sorprendidos con una serie de ingredientes todos del mismo tono, por ejemplo a quien le tocó rojo recibió frutillas, morrón, tomates, manzanas y carne, como fue el caso de Juan Francisco Moro. Mientras que Silvana Días le tocó el violeta y obtuvo berenjenas, remolacha, arándanos e hígado, entre otros.

Los ingredientes que le tocaron a Silvana Foto: captura video

Fue así como la peluquera optó por hacer unos bastones de hígado, pero cuando Donato pasó por su estación, la detuvo en seco y ¡a los gritos! La participante le contó cuál era su idea, pero el jurado no lo pudo resistir y comenzó a gritar con todas sus fuerzas que no lo hiciera: “¡No, no, no, no, no, cómo vas a hacer una cosa así!”.

Su reacción dejó atónita a la ama de casa oriunda de Merlo, quien exclamó: “Me queda más que claro que bastones, no”. Entonces, el chef profesional le sugirió preparar unos churrasquitos de hígado vuelta y vuelta en aceite de oliva con caponata con berenjenas y remolacha.

Quién subió al balcón en MasterChef

Pese a las recomendaciones del chef, la preparación de Silvana recibió varias observaciones y críticas sobre el sabor y la presentación, por lo que no fue suficiente y le fue entregado el delantal gris rumbo al “jueves de última chance” para salvarse de la eliminación.

El plato que presentó Silvana Foto: captura video

Por su parte, Rodolfo Vera Calderón y Daniela Kompel lograron superar la prueba y ambos subieron al balcón que les garantiza una semana más en el certamen. Mientras que Juan Francisco no llegó con el objetivo y también deberá competir en la última oportunidad del jueves.