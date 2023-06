La caída de Damián Betular en las cocinas de MasterChef

Nueva noche de tensión en la gala de eliminación de este domingo en MasterChef. Los participantes debieron elaborar un plato libre con tres variedades de tubérculos a elección, pero esta vez fue Damián Betular quien se robó todas las miradas al protagonizar una caída en medio del estudio.

Los concursantes tuvieron 55 minutos para la preparación de su receta, en el tiempo final, el reconocido chef decidió dar un último vistazo a las estaciones para ayudar a los jóvenes aspirantes del trofeo de la competencia de cocina, pero en descuido terminó en el suelo.

Damián Betular recorrió las cocinas de MasterChef

Fue mientras corría detrás de las cocinas y sin querer resbaló. El golpe no fue grave y no sufrió ninguna herida, pero sí despertó las risas de los participantes ubicados en el balcón que tuvieron una vista privilegiada de su torpeza.

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef

Tras la gala de repechaje, todos los eliminados de MasterChef ya no tendrán la oportunidad de regresar al programa y pierden la posibilidad de llegar a la final. Este domingo le tocó el turno a Candelaria Sorini.

La penitenciaria venía de una semana de inmunidad por haber obtenido tres medallas de oro a lo largo del certamen gracias a la ejecución de sus comidas, es por eso que su despedida sorprendió a los televidentes. La joven presentó ñoquis de remolacha que no lograron convencer al jurado.

Candelaria quedó eliminada de MasterChef Foto: Prensa Telefe

“El tema de los ñoquis es algo muy particular y vos encima lo hiciste de remolacha que es un ingrediente bastante aguachento. No solo te absorbió la harina, sino que también te quedó sobreamasado. La zanahoria está muy rica, pero está ahogada en la salsa. No tiene presencia. Es interesante, pero no llega a maravillar en un día de eliminación”, explicó Donato de Santis.