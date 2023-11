La faceta Tiktoker de Martin Scorsese junto a su hija de 23 años

Martin Scorsese, conocido por sus obras maestras del cine, ha encontrado un nuevo y sorprendente escenario para mostrar su carisma y creatividad: TikTok. El legendario director de películas como El lobo de Wall Street y Taxi Driver ha incursionado en la plataforma de videos cortos, demostrando que su talento trasciende la pantalla gigante.

A sus 80 años, el cineasta del “Nuevo Hollywood” se muestra más joven que nunca junto a su hija Francesca, quien tiene 23 años. Juntos han sorprendido a los usuario de la famosa red social con divertidos videos que no tardaron en volverse virales.

Martin Scorsese y su hija Francesca Foto: Shutterstock

Su hija lo desafía a retos que están de moda en la plataforma de videos y también enseña la faceta divertida del cineasta con diferentes juegos. Se trata de un “detrás de escena” de la vida de Scorsese, que tiempo atrás era impensado y que le abre una puerta muy curiosa a sus fanáticos, y a los amantes del cine en general.

Francesca le ha regalado al mundo con sus Tiktoks imágenes de Scorsese en pijama, jugando con sus perros, dándole amor a su familia y los momentos más divertidos del detrás de escena de alfombras rojas y premiaciones.

¿Quién es Francesca, más allá de ser la hija de Scorsese?

Francesca Scorsese no solo es la hija del reconocido actor. A sus 23 años ha desarrollado una carrera como actriz y escritora. Ha formado parte de los proyectos We Are Who We Are del año 2020, Infiltrados del 2006 y El aviador del 2004.

Francesca Scorsese Foto: Francesca Scorsese

Además, en el último tiempo se ha enfocado a la vida en las redes sociales. Poco a poco se está convirtiendo en una influencer, con una inmensa comunidad de Instagram de más de 107 mil seguidores, a los que se les suman las 141 K de personas que la siguen en TikTok y que le dan “me gusta” a cada uno de sus videos.