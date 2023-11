La Joaqui bailó en microbikini para TikTok y dejó a la vista todos sus tatuajes

Después de realizar una larga pausa en su carrera musical, La Joaqui volvió al ruedo con muchas más canciones y shows para encontrarse con sus fanáticos. La cantante ganó gran popularidad en los últimos años y todos sus temas llegar a estar en la playslist del Top 50 Argentina de Spotify, en la que se encuentran las canciones más escuchadas del país.

Además, se convirtió en una verdadera estrella de las redes sociales y cada uno de sus posteos siempre da de qué hablar. En Instagram, La Joaqui ya tiene más de 4.4 millones de seguidores que esperan atentos cada una de las publicaciones para dejarle sus comentarios de apoyo. Ahora, toda su estética gira en torno al color naranja y su feed da cuenta de eso.

Así fue el cumpleaños n° 29 de La Joaqui

Sin embargo, Instagram no es la única aplicación en la que la cantante de “Dos Besitos” está presente, ya que también pisa fuerte en TikTok. En la plataforma china de videos La Joaqui ya superó los 3.7 millones de seguidores que siempre le dejan su like.

La microbikini con la que La Joaqui enamoró en TikTok. Foto: Instagram

Esta vez, la artista bailó para sus fanáticos en microbikini de triángulos con una estampa en color rosa y bordó. Con el pelo lacio y accesorios dorados, La Joaqui se movió al ritmo de la música dejando a la vista todos sus tatuajes y acumuló más de 224 mil likes y miles de comentarios elogiándola.

La Joaqui estuvo en la Marcha del Orgullo

El pasado sábado 3 de noviembre se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Buenos Aires y La Joaqui dijo presente. La cantante bailó y cantó sus canciones frente a cientos de personas que disfrutaban una tarde a puro color y brillos en el centro porteño. Un detalle que llamó la atención fue el look total black de la artista, pero explicó que tenía una razón.

El look de La Joaqui en la Marcha del Orgullo. Foto: Instagram

“Lo que significa para mí que hayan movido las energías para que yo esté acá... Les quiero contar que me vestí de negro y no de todos colores, porque sería injusto con todas las personas que alguna vez golpearon, insultaron o mofaron por ser quien quieren ser o amar a quien quieren amar, que yo me apropie de un sufrimiento que no padecí”, dijo La Joaqui.