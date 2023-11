Video viral: una pareja firmaba el acta de casamiento, pero el destino les dio una llamativa señal

Hay personas que creen mucho en las casualidades y otras deciden jugársela, pese a las indicaciones que les da la vida.

A veces ocurren extrañas situaciones, tal como se puede observar en este video de TikTok en donde, una pareja decidió apostar al amor y casarse, pero parece que el destino no quiere unirlos.

¿Qué les ocurrió a los enamorados?

Unos enamorados quisieron avanzar en su relación y decidieron casarse, pero algo impensado les sucedió al momento de firmar el acta del matrimonio: la hoja comenzó a incendiarse.

En el video viral de TikTok se puede observar a la novia intentando firmar el documento y, justo en ese momento, una vela encendida cerca de la mesa comenzó a quemar el papel legal. La jueza presente, al observar el insólito suceso, actuó rápidamente y apagó el fuego.

A pesar de este peligroso accidente, la pareja pudo concretar el casamiento y disfrutar con los familiares presentes la encantadora unión dada mediante la ceremonia.

Como si fuera poco, no podían faltar los grandiosos comentarios de los usuarios de la plataforma: “Diosito dando señales”, “No creo que sea su primera chamba”, “Es el destino hablándonos”, “El universo da señales muy claras, somos nosotros los negados”, “Es una señal. Corré. Cuando me casé la primera vez el juez no llegaba, no encontraba mi vestido, y tampoco estaba la comida. Ese tipo de eventos inesperados yo los veo como señales”.