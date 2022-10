Viviana Canosa se abrazó con Javier Milei y podría sumarse a su espacio político: “La esperamos”

Viviana Canosa acercó posiciones, aún más, con Javier Milei y todo apunta a que la conductora podría sumarse a su espacio político. Después de lo que fue una tormentosa salida de A24, la periodista coqueteó con la chance de sumarse a Avanza Libertad, en busca de un puesto político para las próximas elecciones.

En diálogo con TN, la también ex Canal 9 apuntó contra el presente del país y señaló que la Argentina “es un callejón sin salida”. Con fuertes críticas a Alberto Fernández, además apuntó contra Juntos por el cambio y nuevamente fue dura con las políticas durante la pandemia.

“No puedo creer lo del Presidente reunido con los mapuches. El Presidente es Don Fulgencio, atrasa, está fuera de tiempo y fuera de la realidad. ¿Por qué no se reunió con la familia del kiosquero que mataron en La Matanza o con la gente a la que le arruinaron la vida durante la cuarentena? Está en otra dimensión”, señaló en relación a la cumbre que Alberto Fernández mantuvo con representantes de la comunidad.

Sin embargo, el broche de oro, se dio sobre el cierre de la entrevista, cuando entró al estudio Javier Milei, quien le ofreció un lugar en su espacio político. “La esperamos con los brazos abiertos”, dijo el referente liberal que también participó del programa.

La conductora, que aún no ha confirmado que será de su vida laboral en los medios de comunicación, deslizó la posibilidad de poder incursionar en la política. “Yo con gente de bien no tengo problema de colaborar, lo que no quiero es corrupción y especulación”, expresó.

Las fuertes críticas al Gobierno tras los cambios en el gabinete

Canosa rechazó fuertemente las nuevas designaciones en Desarrollo Social, Trabajo y en el Ministerio de la Mujer, y expresó: “Es un gabinete, como decía Cristina, muy pindonga y cuchuflito. Al principio me ilusioné y pensé que se cerraba el Ministerio de la Mujer y esa guita va a Educación”.

Sobre la nueva titular de la última cartera, Ayelén Mazzina, la conductora expresó: “Acaba de asumir una ministra en el Ministerio de la Mujer que su carta de presentación es ser lesbiana. No me importa su orientación sexual ni con quién se acuesta. Es un delirio, te hablen hablar con la letra ‘E’, un inclusivo absurdo. Estamos viviendo una Argentina que no es la Argentina en la que nosotros crecimos”.

“Este país está dado vuelta. Faltan 482 días para que se vayan. Se tienen que ir. ¿Alguien los va a votar de nuevo? ¿Tan masoquistas pueden ser?”, expresó.

“La Argentina no puede doler más. Está tomada por la narcopolítica, por los sindicalistas, por los corruptos. Lo de Rosario me parece tremendo, quieren que seamos México y nadie hace nada. Piensan en el metegol, en leyes absurdas, en estupideces”, sostuvo.

Canosa apuntó contra Juntos por el Cambio también

Si bien la conductora se ha mostrado más cercana a la oposición, señaló que “andan en peleas de vedetongas, discutiendo sobre sus egos, a ver quien la tiene más larga. Me da vergüenza ajena”. Sin embargo, fue contundente: “Macri, Bullrich, el que venga va a ganar por paliza”.