100 días sin Loan: Lo que se sabe del caso que conmociona Argentina

El 13 de junio pasado, Loan Peña fue visto por última vez. Desde ahí nunca más se pudo saber sobre el paradero del niño y las autoridades nunca lograron encontrar el rumbo de la investigación. El caso conmociona a todo un país que sigue preguntándose y pidiendo justicia por el chico.

Una comida en la casa de su abuela Catalina, muchos implicados y un interrogante que cada vez crece aún más: ¿Dónde está Loan? Siete detenidos vinculados a la familia, otros diez sospechosos con arresto por obstruir la investigación, más de 4 mil llamados a la línea 144 del Ministerio de Seguridad y a pesar de eso, nada se sabe del nene.

Según Infobae, los investigadores están seguros de que el niño no se fue por sus propios medios y están convencidos de que, en los siete detenidos, están los responsables de la desaparición de Loan. “No hay nada que asegure un resultado. La búsqueda continúa, se ha rastrillado todo, se ha seguido cada dato al 134, la mayoría descabellados, pero sin obtener algo certero. Llama la atención que no se haya pedido rescate. Tampoco se reclamó la recompensa y que no hay datos del niño fuera del país”, le explicaron al medio.

Primero que Loan se perdió y después se pensó en la trata de personas. Esas son las dos hipótesis que manejó la Justicia durante la investigación, pero lo cierto es que no hay pistas que puedan revelar el paradero del chico de cinco años.

Al no encontrar el rumbo y ser tan mediática, la investigación fue cambiando con el pasar de los días. Lo cierto, es que ningún dato es esperanzador con relación al futuro.

Antonio Benítez, Fundación Dupuy, y Fernando Burlando, entre otros, son protagonistas de los últimos meses en la causa. Ante esto, Todo Noticias explicó los movimientos más recientes.

Por otro lado, Infobae mostró la imagen de todas las personas que estaban compartiendo el almuerzo en la casa de la abuela Catalina y explicó quién es cada uno.