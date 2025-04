Caso Loan: se revelaron los estremecedores mensajes que le llegaron a la mamá

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 y la Justicia nunca pudo encontrar el rumbo de la investigación. Ya pasaron más de diez meses de su búsqueda y el caso es uno de los más escalofriantes en Argentina durante el último tiempo. Ahora, un nuevo capítulo se suma a la historia, con unos escalofriantes mensajes que se dieron a conocer.

Los mensajes que le llegaron a la mamá de Loan Peña

El caso sigue conmocionando al país y falta menos de un mes para que el nene cumpla un año más de edad. En las últimas horas, el periodista Alejandro Pueblas, que sigue el caso día a día, reveló que a María Noguera, le llegaron unos enigmáticos y escalofriantes mensajes que podrían resonar fuerte.

Corrientes. Loan junto a sus padres en una foto de archivo.

“Señora, ¿por qué no quiere que Loan este cerca de mí? No le voy a hacer nada yo", expresaba un mensaje y “Mil disculpas si se enojó”, otro. Así lo reveló el comunicador en sus redes sociales. Estos textos pueden volverse fundamentales para la Justicia si se los investiga, pero lo cierto es que la desaparición del niño está rodeada de misterios.

Las palabras de Viviana Canosa sobre el Caso Loan Danilo Peña

Durante su programa Viviana en Vivo, Canosa afirmó haberse reunido con Tim Ballard, exagente de la CIA e inspirador del film Sonido de Libertad (Sound of Freedom, 2024), conocido por su lucha internacional contra redes de trata de menores. “Yo me reuní con este tipo hace un mes y medio”, expresó la conductora al aire, asegurando que Ballard tiene elementos que podrían dar con el paradero del niño correntino.

Según Canosa, Ballard se encuentra frustrado por no poder avanzar en la investigación. “Él dice que tiene todo el camino de donde está o dónde estaba Loan. Pero el Poder no lo deja avanzar. Y hasta quiso regalar aparatología para descubrir y detectar pedófilos”, aseguró la periodista, señalando posibles trabas institucionales.

La reunión entre Canosa y Ballard habría tenido lugar en un restaurante de Buenos Aires, donde —según relató— el ex agente “lloraba porque quiere investigar el caso Loan”. Además, la conductora reveló que intentó contactar al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pero no obtuvo respuesta. “Llamé al gobernador de Corrientes y nunca me respondió. Llamé también esa noche a (Sergio) Berni, y él sí me respondió”, destacó.