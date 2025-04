Caso Loan: Viviana Canosa reveló quién sabría el paradero del niño, “Tiene todo el camino”

A casi un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso sigue generando conmoción y angustia en la sociedad argentina. El niño desapareció en Corrientes hace diez meses, y desde entonces las pistas han sido escasas. Ahora, la periodista Viviana Canosa dio a conocer una nueva y llamativa versión que vuelve a encender las alarmas.

Qué dijo Viviana Canosa sobre el caso Loan

Durante su programa Viviana en Vivo, Canosa afirmó haberse reunido con Tim Ballard, exagente de la CIA e inspirador del film Sonido de Libertad (Sound of Freedom, 2024), conocido por su lucha internacional contra redes de trata de menores. “Yo me reuní con este tipo hace un mes y medio”, expresó la conductora al aire, asegurando que Ballard tiene elementos que podrían dar con el paradero del niño correntino.

Caso Loan: La contundente decisión de la jueza que podría cambiarlo todo.

Según Canosa, Ballard se encuentra frustrado por no poder avanzar en la investigación. “Él dice que tiene todo el camino de donde está o dónde estaba Loan. Pero el Poder no lo deja avanzar. Y hasta quiso regalar aparatología para descubrir y detectar pedófilos”, aseguró la periodista, señalando posibles trabas institucionales.

La reunión entre Canosa y Ballard habría tenido lugar en un restaurante de Buenos Aires, donde —según relató— el ex agente “lloraba porque quiere investigar el caso Loan”. Además, la conductora reveló que intentó contactar al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, pero no obtuvo respuesta. “Llamé al gobernador de Corrientes y nunca me respondió. Llamé también esa noche a (Sergio) Berni, y él sí me respondió”, destacó.

Canosa aseguró que el hombre tendría información sobre Loan.

El abogado Juan Manuel Dragani, panelista del ciclo televisivo, aportó una declaración impactante: “Lo que nos contaba Tim Ballard es que estos chicos que son secuestrados son violados de 10 a 15 veces por día. Y, después, los matan para quitarle los órganos”.

El video con la fuerte palabra de Viviana Canosa

Estas declaraciones, de gran sensibilidad, se dan en un contexto donde la investigación oficial no ha logrado avances significativos. La posibilidad de que expertos internacionales puedan colaborar sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿por qué, si existe alguien que podría ayudar, no se le permite hacerlo? El caso Loan continúa sin respuestas concretas, y la sociedad exige verdad y justicia.