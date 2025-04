Caso Loan: se filtró un estremecedor audio de la abuela Catalina: “En un accidente”

La desaparición de Loan Peña vuelve a ocupar la agenda mediática y judicial tras la difusión de un impactante audio inédito de su abuela, Catalina, que podría aportar pistas clave para esclarecer el caso. La grabación fue publicada por el periodista Ale Pueblas en su canal de YouTube y ya está en manos de la Justicia, que analiza su contenido en detalle. Al final del artículo, se encuentra la grabación del periodista.

Un relato íntimo que aporta datos inéditos

En el audio, de tono personal y algo desordenado, Catalina relata con crudeza su versión de los hechos ocurridos el día en que desapareció el niño en 9 de Julio, una localidad de la provincia de Corrientes. Sus palabras no solo suman información desconocida hasta el momento, sino que también mencionan a personas del entorno familiar y sugieren hipótesis que no habían sido contempladas públicamente.

Detuvieron a Federico Rossi Colombo, un psicólogo forense. Es el octavo detenido del caso Loan Peña.

Uno de los fragmentos más llamativos de la grabación gira en torno a un episodio aparentemente trivial: la pérdida de su teléfono celular. “Se me perdió el celular y estuve sentada en ese sillón donde me encontraste mirando mis pollos así...”, dice Catalina. Esta declaración, aunque confusa, pone el foco sobre la ubicación y el uso del dispositivo en un momento clave, lo que podría ser crucial para los investigadores.

Menciones directas y fotos que podrían cambiar el rumbo del caso

Otro tramo del testimonio apunta directamente a integrantes del círculo familiar. Catalina señala quiénes habrían tomado fotografías ese día: “La que sacó fue Macarena y la madre... Nos sacó a los cuatro... pero la criatura no sé si salió ahí”. Esta revelación podría abrir una nueva línea de análisis: ¿existen imágenes del momento exacto previo a la desaparición de Loan? ¿Quiénes estaban presentes y qué muestran esas fotos?

Loan continúa desaparecido.

La reacción inmediata y los errores en los primeros momentos

En el audio también se escucha el relato de Catalina sobre los minutos posteriores a notar la ausencia del menor. Menciona a Victoria, a quien habría alertado para intentar encontrar al niño: “Yo le dije: ‘A ver si no le alcanzás por el camino’...”. Esta parte del relato deja entrever posibles fallas en la coordinación familiar en las primeras horas, consideradas fundamentales en casos de desapariciones.

La intervención de videntes y una inquietante versión alternativa

En un pasaje que refleja la desesperación familiar, Catalina admite haber recurrido a videntes en busca de respuestas: “Yo llamé a Buenos Aires... Me dijeron que estaba en una tapera, una casa visible desde la calle”. Si bien estas afirmaciones no tienen valor judicial, podrían orientar nuevas búsquedas en lugares hasta ahora no explorados.

Pero el momento más escalofriante del audio llega hacia el final, cuando Catalina sugiere una versión alternativa sobre lo ocurrido y que podría haber personas interesadas en el menor: un accidente, el ocultamiento del cuerpo y una próxima declaración clave. “Me dijeron tres personas y me dijeron que diga yo también que chocó y murió en un accidente. Si es un choque lo tenemos que saber todos. No sé quién fueron, Laurellana (¿Laudelina?) está por ir a declarar y va a decir que murió en un accidente”, afirma.