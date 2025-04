Caso Loan: se filtró otro audio escalofriante, “¿Apareció el pendejo?”

El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña vuelve a estar en el centro de la atención pública tras la filtración de una conversación clave entre dos de los principales sospechosos. A casi 10 meses del hecho que conmocionó a Corrientes y al país entero, nuevas pruebas podrían reorientar la investigación que aún sigue abierta.

Otro audio que se reveló sobre el caso Loan Peña

Esta semana se conoció una grabación de una llamada telefónica entre Daniel Ramírez y Antonio Benítez, realizada apenas minutos después de que se perdiera el rastro del niño. La conversación, junto con audios enviados a través de WhatsApp y declaraciones familiares, ya fue incorporada a la causa por la Justicia.

El nene sigue desaparecido.

“Suban el volumen. Escuchen cómo hablaban Ramírez y Benítez, cómo se enviaban audios de WhatsApp minutos después de que desaparece Loan”, advirtió el periodista Alejandro Pueblas, que sigue el caso, en un programa televisivo, según compartió A24.

Loan Peña desapareció el 13 de junio y desde entonces la Justicia ha manejado más incertidumbres que certezas. - Gentileza

La charla comienza con una frase impactante: “¿Apareció el pendejo o no apareció?”, expresa la voz de Ramírez. Benítez responde: “No Dani, no apareció boludo”. Luego añade: “Ahí le estoy hablando a un médico que te ayuda a buscar, me pidió los datos de él. Se llama Loan Peña. Y cuántos años tiene, y si tiene una fotito de él”.

Qué investigan las autoridades

Lo que inquieta a los investigadores es el momento en que se produce el intercambio: justo después de la desaparición, y sin mención alguna del supuesto viaje en moto que Benítez había declarado ante la policía, contradicción que podría tener consecuencias procesales.

Las autoridades analizan este nuevo contenido con cautela. Mientras tanto, el caso Loan sigue siendo un símbolo del reclamo de justicia y verdad en todo el país.