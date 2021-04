Continúan los cortes de ruta en Neuquén porque la mediación entre el Gobierno provincial y los trabajadores de la Salud pasó a un cuarto intermedio. Los cortes seguirán a la espera de una nueva citación por parte del fiscal José Gerez.

La reunión estaba prevista para las 17 horas, pero los representantes del Gobierno llegaron dos horas tarde, detalla LMNeuquén. No se llegó a una solución ya que las autoridades exigían que levanten las medidas de fuerza y los trabajadores autoconvocados pretendían que se le realice una oferta salarial oficial y no obtuvieron respuesta.

El reclamo salarial lleva ya 47 días, y casi una semana en las rutas. Hasta el lunes por la noche, al menos nueve ciudades neuquinas estaban bloqueadas por los reclamos de los trabajadores, detalla Diario Río Negro. Los cortes que siguen se localizan en: Añelo, Zapala, Plaza Huincul, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Chos Malal, Dique Ballester y Villa la Angostura.

Vaca Muerta y desabastecimiento en la zona

El corte principal se sitúa en Añelo, el corazón de Vaca Muerta, por lo que la producción de los yacimientos petroleros se ve afectada. Ante los bloqueos, el intendente de dicha localidad, Milton Morales, señaló que gracias a la flexibilización de las medidas el día sábado hizo que el panorama no sea crítico ya que se permitió el paso de diferentes vehículos y el abastecimiento se cumplió.

Los trabajadores aseguran que no levantarán los cortes hasta tener una oferta oficial. @ZapalaUrbana | Twitter

“En un corte de ruta todos quedan de rehén. No solo Añelo, sino también Rincón de los Sauces y otras localidades”, detalló en diálogo con Vos a Diario de RN RADIO y agregó: “A partir de ahora si no hay acuerdo vamos a empezar a tener alguna situación más problemática porque no hay flujo de abastecimiento”.

Donde ya se comenzó a sentir el desabastecimiento es en las estaciones YPF de la región ya que, según explica Morales, desde el viernes no ingresan camiones. “No tenemos novedades sobre una liberación y desde ayer ya no tenemos nada de súper”, dijeron desde la estación de servicio ubicada en Plaza Huincul.