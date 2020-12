El gobierno de Mendoza salió a defender la propuesta realizada a los gremios estatales y aseguró que a final del 2021, los salarios del 65% de la masa estatal superará a la inflación prevista. Esto ocurre a solo 48 horas para que el Frente Estatal, que conforman varios sindicatos estatales, dé una respuesta sobre el ofrecimiento de un aumento uniforme para todo el sector del 20%.

Según el presupuesto de la Nación, el aumento previsto de previos acumulado a diciembre del próximo año será del 29%, mientras que los incrementos salariales escalonados, el haber de un celador, por ejemplo, terminará con una mejora del 39% hacia noviembre.

El ministro de Gobierno y Justicia, Víctor Ibañez, detalló que el 72% de los docentes va a llegar al 32% de mejora salarial a fines del 2021. Al tiempo que afirmó que “el objetivo es recomponer el salario de los que menos ganan”.

Otro de los cálculos que utilizó para justificar la mejora “como la posible” para las arcas de la provincia, el funcionario subrayó que el 72% de la sanidad alcanzará al 31% de suba en sus ingresos.

El funcionario de Suárez insistió en que las cuentas de la provincia no se pueden comprometer con obligaciones que no son posibles de cumplir y advirtió que “la pandemia todavía no terminó”.

“Lo que estamos tratando de hacer es dar previsibilidad al próximo año ya que necesitamos prepararnos ante un posible rebrote de la enfermedad”, finalizó.

La propuesta oficial

El incremento del 20% para todos los empleados del Estado será en tres partes: un 7% en marzo, otro 7% en julio y un 6% en octubre.

A lo que se le sumará un monto no remunerativo en 12 cuotas.

“Hubo una contraoferta y llegamos a 54.000 pesos que no serán remunerativos y están garantizados”, dijo Ibañez.

Finalmente, la provincia se comprometió a abrir dos instancias de revisión de la inflación, una en marzo y la otra en noviembre. Fuente El Sol