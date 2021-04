La Asociación Mendocina de Prestadores de la Salud, (Ampros) logró el cumplimiento del incremento salarial pactado en el acta paritaria del 23 de diciembre del 2020.

El comunicado gremial destaca que “de esta manera se salda con prestadores una deuda histórica, al concretarse el aumento de todas las prestaciones para los profesionales de la salud”.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de la entidad gremial, destacó que “en el acta se exponen los montos y porcentajes según cada efector de salud que dará cumplimiento al aumento acordado en paritaria para todos los prestadores, contratados y bajo cualquier otra modalidad. Con el incremento acordado se acerca al salario de un profesional que recién se inicia en clase 1”.

Por su parte el secretario gremial de Ampros, Daniel Jiménez, detalló que “de todo lo firmado en el acta, esta circular contempla solo a prestadores y no incluye a contratados o profesionales bajo otra modalidad precarizante, motivo por el cual hemos efectuado un reclamo ante las autoridades del Ejecutivo Provincial para que una vez redactada la norma legal, es decir, la resolución firmada por la ministra de Salud Ana María Nadal, incluya al resto de las modalidades de contratación a la brevedad”.

Iturbi destacó finalmente que ahora “Estamos a la espera de la norma legal para darle formalidad a este logro tan ansiado desde 2019, año en que dieron el último incremento a las prestaciones”.

Cabe destacar que Ampros había rechazado la propuesta del Gobierno de otorgar carácter remunerativo al 50% de la cuota no remunerativa y no bonificable correspondiente a noviembre y otorgar el 100% de la cuota no remunerativa y no bonificable correspondiente a diciembre.

En aquél momento María Isabel Del Pópolo, secretaria general, calificó de “inaceptable la pérdida del poder adquisitivo y la depreciación del salario que expresa la propuesta oficial. Hemos presentado una propuesta no solo superadora, sino racional, que se irá fijando con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en cuanto al blanqueo salarial de los 4.000 pesos”.

Además, agregó: “En cuanto al aumento salarial, hemos solicitado que en cada incremento se reconozca el acumulado del Indec”.