Romances, rumores, acusaciones, denuncias y tristes finales: cuáles fueron las polémicas de este año

Romances inesperados, triángulos amorosos, enojos de ex, denuncias y acusaciones, finales tristes y sorprendentes... Este año pasó de todo en la farándula argentina. Algunas de las historias parecen haber pasado hace mucho tiempo, pero no: fueron nada menos que en los últimos 12 meses.

El romance de Wanda Nara y L-Gante es todavía un misterio, aunque quedó más que claro que ella podría separarse de su marido Mauro Icardi, mil veces, como también reconcialiarse otras tantas.

Tini y De Paul. Las últimas horas fueron muy movidas para la pareja.

Si de amor hablamos, tampoco podemos evitar mencionar a una de las parejas del momento: Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Pero para llegar a este “presente rosa” tuvieron que atravesar muchos escenarios.

Por otra parte, más oscuro fue episodio que debió vivir el Teto Medina, quien pasó unos días detenido ante la denuncia que atravesó uno de los centros de rehabilitación en los que trabajaba. Gustavo Martínez, en tanto, tuvo un final muy triste al decidir quitarse la vida. Los posteriores comentarios de los hijos de Ricardo Fort sumaron polémica a un panorama oscuro.

Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi

Luego del affaire que sacudió a la farándula en 2021 entre Mauro Icardi y la China Suárez, el matrimonio de Wanda Nara y el futbolista fue en picada.

Una de las novelas con más capítulos este año los tuvo como protagonistas. Los capítulos intercalaban separaciones y reconciliaciones por doquier. Muchas veces la empresaria y el futbolista quisieron recomponer la relación, pero nada fue suficiente. Viajes, románticas dedicatorias de amor en redes, inesperadas sorpresas, nada, nada parecía cambiar el rumbo de la pareja.

Camila Homs, Wanda Nara, Rodrigo De Paul y L-Gante: grandes protagonistas de escándalos 2022.

En ese vaivén, y en uno de esos espacios en los que la pareja estaba junta, Wanda tuvo una larga estadía en la Argentina y comenzó a frecuentarse con L-Gante.

Entonces, Mauro trató a Wanda de ser el “hazmerreír” del todo mundo y a L-Gante de “payaso”. En tanto, otro conflicto fue el del cantante y Tamara Báez, quienes tienen una pequeña hija.

Desde Maldivas, Wanda Nara negó la reconciliación y Mauro Icardi la confirmó.

Hasta hace algunas semanas nomás Wanda y L-Gante se mostraban a los besos en boliches de Buenos Aires, incluso poco después de que la empresaria e Icardi hicieran un viaje soñado a Islas Maldivas. Sin embargo, en uno de los últimos vivos que hizo la rubia aseguró que “no está en pareja”, L-Gante expresó que ella le rompió el corazón y el futbolista acusó de “tóxica” a su esposa por “matarlo a videollamadas”.

No sabemos cómo continuará este triángulo amoroso en 2023, pero en 2022 dejaron mucha tela para cortar.

Rodrigo De Paul, Tini Stoessel y Camila Homs

En abril de este año, se terminó de confirmar el romance entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Juariu fue quien comenzó a descubrir coincidencias entre ambos y las sospechas eran cada vez más fuertes. Finalmente, fue Ángel de Brito quien mostró las imágenes que confirman el noviazgo: fue en uno de sus primeros encuentros “a la luz” en España.

Es cierto: durante un tiempo quisieron ocultarlo, hasta que “el amor fue más fuerte”, dejaron de esconderse y pasaron a vivir su historia tranquilos. Pero... no fue tan así. En primer lugar, comenzó a especularse en qué condiciones estaba el jugador con su ex, Camila Homs, cuando comenzó el romance con la cantante. Fue sorprendente que él decidiera terminar con la relación porque “se había desenamorado” cuando hacía apenas meses habían tenido su segunda hija. Para Homs, sin embargo, Tini entró a escena antes de la separación y habría sido la tercera en discordia.

Rodrigo De Paul y su amor por Tini Stoessel.

En el medio, De Paul le dedicó la copa “Finalissima” a su novia, mientras ella afirmaba que “estar enamorada” era algo “muy grande”. “Lo quiero muchísimo”, decía. Los meses pasaron y esos sentimientos dudosos se afirmaron en “amor verdadero”: ella estuvo en el Mundial de Qatar y no paran de hacerse declaraciones de amor públicas.

Homs, en tanto, quedó muy enojada con su ex, sobre todo cuando al regreso de Qatar el jugador visitó a su novia antes que a sus hijos. El último capítulo de este año para este culebrón terminó con la denuncia penal de Rodrigo De Paul en contra de la madre de sus hijos. ¿El motivo? Amenazas y agravios hacia él y su novia vía WhatsApp. Sin dudas, esta historia promete más episodios en 2023.

Un oscuro momento para Teto Medina

Septiembre no fue para nada un mes colorido para Teto Medina. El conductor tuvo que atravesar una inesperada situación a raíz de la labor que lleva adelante en centros de rehabilitación de adictos. Cabe recordar que Medina pudo recuperarse de las adicciones y, desde entonces, ayuda con su experiencia a personas que se encuentran en una situación similiar a la que él supo estar.

Teto Medina y un año para el olvido.

Pero en el mencionado mes, una denuncia recayó sobre una de las comunidades en la que trabajaba. Los responsable de “La razón de vivir” eran acusados de “reducción a la servidumbre y asociación ilícita”. El Teto también entraba en dicha acusación. “Estoy preso y no tengo idea por qué”, había dicho Medina en su indagatoria. Su abogado afirmaba que “no había pruebas en su contra”, pero pasaban los días y él seguía detenido.

En total fueron seis los días que debió soportar preso el conductor hasta que el juez ordenara su liberación. Sin embargo, quedó vinculado en la causa que investiga a la comunidad. La buena noticia es que sigue el proceso pero afuera de la cárcel.

Al salir en libertad, Teto aseguró que continuará con su trabajo junto a los adictos, quienes en todo momento agradecieron y enaltecieron el trato del ex Videomatch para con ellos.

El triste final de Gustavo Martínez

Apenas comenzado el año, en febrero, Gustavo Martínez, la expareja Ricardo Fort y tutor de los hijos del empresario hasta ese momento, tomó la drástica decisión de terminar con su vida al tirarse de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano. Desde el primer momento se sospechó de un suicidio, no obstante, debieron hacerse todo tipo de peritajes para confirmarlo.

Gustavo Martínez: el triste final del tutor de los hijos de Ricardo Fort.

El hecho destapó muchas situaciones oscuras alrededor de Martínez. Felipe Fort, uno de los mellizos del mediático, le confesó a la Policía que el propio Martínez había dicho que “se quería quitar la vida”. El entrenador atravesaba un cuadro depresivo y tomó la grave determinación unos días antes de que los chicos cumplieran la mayoría de edad.

“No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco”, fue uno de los últimos mensajes que escribió a uno de sus familiares.

La reacción de los hijos de Fort fue muy diferente: Martita se mostró muy dolorida, incluso meses después: “Sigo sin poder creer tu partida”, escribió en junio, el día que Gustavo hubiera cumplido años. En tanto, Felipe se mostró muy dolido y aseguró que su papá lo recibiría con “los brazos cerrados”. “Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, escribió Felipe en un claro. momento de bronca y dolor.