Cómo comenzó la historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel se separó del cantante colombiano Yatra en 2020. Desde ahí no se volvió a saber si su corazón estaba ocupado hasta principios de este año, que el rumor del Romance con Rodrigo De Paul comenzó a escalar alto en la prensa nacional e internacional.

Tini Stoessel junto a Rodrigo de Paul. Foto: Instagram.

Las redes sociales los unieron, pero fue recién en marzo pasado que salieron a la luz las primeras fotos de la cantante y el futbolista paseando por las calles de Ibiza. Desde ahí, las imágenes y videos no pararon de surgir.

Tini y Rodrigo De Paul, juntos en Ibiza. (Instagram).

Antes de ese viaje, en noviembre de 2021 se conocieron personalmente en un asado que se realizó cuando el futbolista estaba en Argentina jugando la Eliminatorias. Luego de ese primer match, siguió un intercambio de contactos telefónicos y algunos encuentros secretos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron capturados infraganti en Ibiza.

La pareja de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se potenció y a la par de sus exitosas carreras también se empezaron a volver virales las muestras de amor de ambos. Incluso, hace unos meses, el futbolista confirmó que le gustaría que la familia de ella lo acompañe en el Mundial de Qatar.

Tini Stoessel alentando a la Selección Foto: Instagram

Una historia de amor que se fortalece en Doha

Si bien Tini Stoessel no estuvo desde el principio de la participación de la Selección nacional en Qatar, si decidió asistir luego de que la Scaloneta perdiera el primer partido frente a Arabia Saudita.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Foto: instagram

“Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, escribió Rodrigo de Paul en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Tini Stoessel a De Paul Foto: Instagram/tinistoessel

Así fue cómo la pareja alejó cualquier tipo de rumores y hoy se muestras más juntos que nunca y seguramente el domingo vuelva a apoyarlo en la final del Mundial de Qatar, como lo ha hecho hasta ahora.