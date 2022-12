Argentina pasó a la final del Mundial de Qatar y Tini Stoessel lo celebró a la distancia

Tini Stoessel vivió desde Madrid el pase a la final de la Selección Argentina. Si bien estuvo acompañando al equipo y, especialmente, a su novio Rodrigo De Paul durante algunos partidos, sus compromisos laborales no le permitieron continuar con su estadía en Qatar. Sin embargo, a la distancia sigue los partidos y celebra el avance, lo que quedó demostrado este martes en sus historias de Instagram.

La cantante compartió una serie de videos en los que se ve la pantalla de la televisión y el final del partido entre Argentina y Croacia. De fondo, se escuchan los gritos de la joven y también de otras personas que vivieron con ella el emocionante pase a la final.

Sobre las imágenes puso dos stickers: una bandera argentina y un corazón rojo. Además de la historia en la que se la escucha gritar también subió otra en la que se observa a De Paul celebrando, pero ya con un silencioso sonido ambiente. La felicidad de Tini es, sin dudas, la misma de todo el país.

Cómo está la relación entre Tini y De Paul

Cada vez más enamorados, el jugador se anima a hablar de su relación con los medios y de expresar sus sentimientos en las redes sociales. “Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, escribió el jugador días atrás. Y le agradeció por el apoyo: “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”.

La respuesta de Tini Stoessel a De Paul Foto: Instagram/tinistoessel

Luego de eso, Tini Stoessel le respondió en sus historias: “Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa. Para mí fue un honor haberte podido acompañar, en las buenas, pero más en las malas”.

Y también se refirió al estado físico del jugador para enfrentar a Países Bajos, tan cuestionado en la previa: “A pesar de que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha”, señaló. “Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. ¡Vamos Argentina, carajo!”, finalizó.